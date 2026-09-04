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„Действам сам“: Писмо пое отговорност за саботажа срещу ел. мрежата в Германия

Полицията откри още едно устройство в германска подстанция, подозират саботаж

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 септември 2026, 09:48
„Действам сам“: Писмо пое отговорност за саботажа срещу ел. мрежата в Германия
Източник: iStock/GettyImages

Г ерманската полиция подозира саботаж, след като подозрително устройство беше открито в електрическа подстанция в западния град Дормаген, предаде ДПА, като цитира изявление на властите.

Разследващите са получили писмо, в което се поема отговорност и се споменават други публично известни предполагаеми случаи в провинция Северен Рейн-Вестфалия и в Бранденбург, каза говорител на полицията. Проучванията на подозрителния предмет, който е бил открит снощи от случаен минувач в подстанцията в Дормаген, все още не са приключили.

Възможно е да става дума за „подозрително устройство за изстрелване“, каза говорителят. Според германския в. „Билд“ са били открити устройства за изстрелване на самоделни ракети. В публикацията се добавя, че към устройствата са били прикрепени таймери и медни проводници. Полицията не потвърди официално тези подробности.

Полицаи проверяват и други подстанции в околните райони за подозрителни предмети, каза говорителят. Досега не са установени щети, освен в подстанцията в Бергхайм, западно от Кьолн.

Властите по-рано съобщиха, че неизвестни извършители са поставили кабели върху електропроводи, за да предизвикат късо съединение във вторник. По-късно бяха открити няколко устройства за изстрелване. Подобен инцидент се е случил няколко часа по-рано в провинция Бранденбург. В близост до електроцентралата Яншвалде във вторник сутринта самоделни снаряди, наподобяващи новогодишни фойерверки, бяха използвани за поставяне на проводим материал към електропроводи с високо напрежение. Открити са над 10 устройства, предназначени за тази цел.

Операторът на мрежата съобщи, че не е имало прекъсване на електрозахранването. Разследващите заявиха, че смятат инцидентите в Бергхайм и Яншвалде за саботажни действия, мотивирани от антиконституционни цели.

Според в. „Билд“ устройствата, открити в Дормаген, приличали на тези, намерени в Бергхайм и Яншвалде. Германският вестник ТАЦ съобщи снощи, че е получил писмо, в което се поема отговорност за инцидента в Бранденбург. Според пощенското клеймо писмото е изпратено от Северен Рейн-Вестфалия.

Вестникът съобщи, че подателят посочва, че действа сам, дава подробни описания на използваните самоделни ракети и посочва „неизмеримите страдания“, причинени от използването на изкопаеми горива, като мотив. След обстойни проверки ТАЦ подчерта, че не може да бъде установено със сигурност дали авторът на писмото е и извършителят.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Асен Георгиев    
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