България

Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

Близо 80% от заразените със западнонилска треска прекарват инфекцията без никакви симптоми. Епидемиологът доц. д-р Християна Бацалова обяснява какви са проявите на вируса и за кои рискови групи той може да бъде фатален

28 август 2026, 10:06
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О коло 80% от заразените със западнонилска треска не развиват симптоматика, което означава, че имунната система се справя добре и тази инфекция преминава, без да има никаква клинична картина. Това обясни епидемиологът доц. д-р Християна Бацалова, съобщи NOVA.

Има хора, които могат да имат треска с повишена температура и болки в ставите и мускулите.

„При рисковите групи - лица над 60-годишна възраст, лица с имунен дефицит, например диализни пациенти, пациенти с бъбречна недостатъчност, с различни онкологични заболявания, при тях има по-висок риск от развиване на тежки неврологични симптоми като засягане на централната нервна система – менингит, енцефалит, менингоенцефалит. Може да се стигне и до кома и смърт. Тези лица действително са в по-висок риск”, каза д-р Бацалова.

Няма превантивни мерки, които могат да се вземат при това заболяване, няма и ваксина, допълни тя. Инкубационният период е от 3 до 14 дни.

За предпазване от ухапвания съветва да се ползват репеленти, но препоръча да се четат  внимателно упътванията, за това колко време действат.

 

 

Източник: NOVA    
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