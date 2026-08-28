Западнонилска треска: Какви са симптомите и кога е опасна за живота

О коло 80% от заразените със западнонилска треска не развиват симптоматика, което означава, че имунната система се справя добре и тази инфекция преминава, без да има никаква клинична картина. Това обясни епидемиологът доц. д-р Християна Бацалова, съобщи NOVA.
Има хора, които могат да имат треска с повишена температура и болки в ставите и мускулите.
„При рисковите групи - лица над 60-годишна възраст, лица с имунен дефицит, например диализни пациенти, пациенти с бъбречна недостатъчност, с различни онкологични заболявания, при тях има по-висок риск от развиване на тежки неврологични симптоми като засягане на централната нервна система – менингит, енцефалит, менингоенцефалит. Може да се стигне и до кома и смърт. Тези лица действително са в по-висок риск”, каза д-р Бацалова.
Няма превантивни мерки, които могат да се вземат при това заболяване, няма и ваксина, допълни тя. Инкубационният период е от 3 до 14 дни.
За предпазване от ухапвания съветва да се ползват репеленти, но препоръча да се четат внимателно упътванията, за това колко време действат.