Свят

Живи след 9 дни под земята: Спасиха двама души от затрупан тунел в Непал

Към момента над 5000 души се водят за изчезнали, като стотици от тях са работници от обширната мрежа от тунели на местните ВЕЦ обекти

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 1 час / 4 септември 2026, 07:22
Живи след 9 дни под земята: Спасиха двама души от затрупан тунел в Непал
Спасителните екипи продължават да търсят оцелели в тунелите на местните ВЕЦ обекти   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д вама души бяха спасени цели девет дни след опустошителното внезапно наводнение в Непал, отнело живота на повече от 1200 души. Спасителните екипи извадиха двама оцелели от тунел на хидроенергийния проект „Тришули 3А“.

В момента на мястото продължава интензивната работа за освобождаването и на останалите хора, които все още са блокирани под земята, съобщава Би Би Си (BBC).

Първият спасен работник е идентифициран като Санджая Шах, който работи като механичен технически ръководител в Непалската електрическа компания. Висшият представител на институцията Суреш Раут съобщи, че на място му е подаден кислород, но здравословното му състояние все още не му позволява да говори.

Поради необходимостта от спешна медицинска грижа Шах е транспортиран с хеликоптер до Батар, разположен северозападно от столицата Катманду. Неговият колега Суреш Чаудхари сподели радостта си от новината, като отбеляза, че този успех дава надежда за спасяването на останалите му колеги.

Малко след това властите потвърдиха, че вторият изваден от тунела е Кабир Махарджан. За разлика от първия спасен, Махарджан е бил в състояние да реагира, като се е усмихнал и е благодарил на спасителите. В момента неговата съпруга се подготвя да замине за военната болница „Чауни“ в Катманду, където той ще бъде настанен за лечение.

Спасителите описаха момента, в който са се свързали с оцелелите мъже.

След като първоначално чули гласове от вътрешността на тунела, спасителите извикали: „Не се паникьосвайте, тук сме, за да ви спасим“, според местни новини.

След това чули „слаб отговор“ отвътре, който казвал „добре“.

Спасителната акция е част от огромна операция, провеждаща се по поречието на реката, където инженерите непрекъснато изпомпват въздух в подземните съоръжения.

Към момента над 5000 души се водят за изчезнали, като стотици от тях са работници от обширната мрежа от тунели на местните ВЕЦ обекти. Паралелно се провеждат спасителни действия в още половин дузина подобни подземни трасета, където се предполага, че са блокирани повече от 150 души.

Смъртоносно наводнение в Непал
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Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал
Смъртоносно наводнение в Непал

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Непал наводнение спасителна акция оцелели тунел ВЕЦ бедствие спасители изчезнали Тришули 3А
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