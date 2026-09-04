Нова криза за Фолкландските острови: Милей обяви Великобритания за „нация в упадък“

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство относно Фолкландските острови, предупреждавайки, че ще наложи икономически санкции на компании, които добиват петрол близо до британската задморска територия.

В национално обръщение Милей заяви, че „вълната на промяната“ е в полза на претенциите на Аржентина към островите, обнадежден от знаци, че САЩ може да преразгледат неутралната си позиция по въпроса.

Милей определи петролното находище „Сий Лайън“ (Sea Lion), където британска и израелска компания трябва да започнат проучвателни дейности, като „явна и непосредствена опасност“, съобщава Би Би Си (BBC).

Повече от 40 години след войната за територията, суверенитетът върху архипелага в югозападния Атлантически океан остава силно оспорван между Великобритания и Аржентина.

BBC News търси коментар от британското правителство относно изявлението на Милей. Тази седмица то отново потвърди, че жителите на Фолкландските острови „са британци с право сами да определят бъдещето си“.

Милей обяви плана си за санкции, заобиколен от кабинета си в президентския дворец, като повтори, че Фолкландските острови са аржентински „исторически и юридически“.

Теслин Баркман, бивш член на Законодателното събрание на Фолкландските острови, заяви пред BBC, че речта на Милей „най-вероятно е раздразнила всеки един жител на островите“. Говорейки от столицата Стенли, тя добави: „имаме процъфтяваща икономика за малко място... ще останем завинаги британци“.

Законопроект за санкции срещу петролния сектор

Същината на предложението е внасяне на законопроект в парламента за налагане на санкции върху енергийни компании, които планират да започнат проучвания за петрол край Фолкландските острови.

Петролното находище „Сий Лайън“, на около 130 мили от островите, съдържа приблизително 1,7 милиарда барела петрол.

Две петролни компании – британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum – трябва да започнат добив на петрол в находището край бреговете на Фолкландските острови в рамките на две години, нещо, което Милей заяви, че Аржентина не може да допусне.

Rockhopper определи находището като съдържащо „високо продаваем суров петрол“. Видео, публикувано по-рано тази година от Navitas, показва работата, която компанията вече извършва на Фолкландските острови, включително изграждането на кей, хеликоптерно летище и общежития за петролните работници.

BBC се свърза с двете компании за коментар относно последните изявления на Милей.

„Ако не действаме бързо, след няколко месеца те ще имат физическата възможност да достигнат до петрола под нашето море, нещо, което никога преди не се е случвало“, каза Милей.

Все още не е ясно как и до каква степен ще бъдат наложени или затегнати санкциите. В Аржентина настоящият закон вече позволява ограничаване на дейността на петролни компании, участващи в проекти на островите, които се считат за неоторизирани.

САЩ и геополитическият контекст

На референдум през 2013 г. жителите на островите гласуваха с огромно мнозинство да останат британска задморска територия – 99,8% гласуваха „за“ и само трима бяха „против“.

Запитан в интервю за GB News по-рано в четвъртък дали САЩ биха „се притекли на помощ на Обединеното кралство“ при евентуален териториален спор, Тръмп отговори, че Великобритания „не беше там, за да ми помогне“ във войната на неговата страна с Иран.

Последните коментари на Тръмп идват след като той по-рано заяви, че САЩ могат да преразгледат неутралната си позиция за суверенитета на островите, ако Обединеното кралство не увеличи разходите си за отбрана.

Милей обяви и планове за изграждане на военноморска база в Огнена земя в южната част на Аржентина, заявявайки, че Тръмп и САЩ „оценяват историческата си позиция по отношение на Фолкландските острови“, които Аржентина нарича Малвински острови.

„Това не са празни думи, тъй като те разбират, че Аржентина е надежден партньор и ценен съюзник за десетилетия напред“, каза той, описвайки Обединеното кралство като нация „в упадък“. „В света духат ветрове на промяна, които са благоприятни за нашите претенции“, добави Милей.

Часове преди речта на Милей, Сара Роджърс, висш служител в Държавния департамент на САЩ, публикува своя снимка с Милей с текст: „В Западното полукълбо се случват вълнуващи неща“.

Аржентинските сили дебаркираха на Фолкландските острови, за да предявят териториални претенции през 1982 г., предизвиквайки 74-дневна война, след която британска военна оперативна група ги отблъсна. Конфликтът доведе до смъртта на 255 британски военнослужещи, трима жители на островите и 649 аржентински войници.

Като знак за продължаващото напрежение между двете страни по темата, аржентинските футболисти отпразнуваха победата си над Англия на Световното първенство, развявайки транспарант в подкрепа на териториалните претенции на страната си.