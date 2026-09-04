България

Захлаждане с дъжд и гръмотевици в петък, после отново слънце

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Надежда Неменски Надежда Неменски

4 септември 2026, 06:19
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В петък ни очаква захлаждане с температури до 32°, а на места в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През уикенда времето ще се успокои и слънцето отново ще преобладава.

През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България ще превали дъжд. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Черноморието - от север. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна - ще бъде около и малко по-високо от средното за месеца.

В петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 27°.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 4 септември
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 4 септември Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 54 мин. и залязва в 19 ч. и 56 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 2 мин. Луната в София залязва в 15 ч. и 16 мин. и изгрява в 23 ч. и 47 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони в Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

В неделя през страната ще премине атмосферно смущение. От север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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