Седми смъртен случай от Западнонилска треска е регистриран в РСМ

В Северна Македония е регистриран седми смъртен случай от Западнонилска треска – починал е 69-годишен мъж от Скопие след над 38 дни в болница.

През последните три дни е установен и нов предполагаем случай, а 19 пациенти остават хоспитализирани; новите случаи са концентрирани в северната част на Скопие.

Всички седем починали са мъже, като здравният министър посочва по-високия риск при мъжете и връзката на тежкото протичане с хронични бъбречни заболявания и предишни инсулти или мозъчни кръвоизливи.

Трима в критично състояние в Северна Македония заради западнонилска треска

Седми смъртен случай от Западнонилска треска беше регистриран днес в Северна Македония, съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването на страната Сашо Клековски, цитиран от портала МКД.

Починалият е 69-годишен мъж от община Гази Баба в Скопие, който е бил хоспитализиран повече от 38 дни. По думите на Клековски през последните три дни е регистриран и един нов предполагаем случай на заболяването. Броят на хоспитализираните пациенти остава 19.

Клековски отбеляза, че през последните дни всички нови случаи са от района на Скопие Север. Вече са проведени разговори със съответните кметове за предприемане на необходимите дейности за ограничаване на разпространението на заболяването, което се причинява от вирус, пренасян от комари.

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Министърът коментира и факта, че всички седем починали от Западнонилска треска в страната са мъже. Той посочи, че данните от голямо американско проучване с над 3000 случая показват по-висока честота на невроинвазивната форма на заболяването и по-висока смъртност сред мъжете.

В Северна Македония заболеваемостта при мъжете спрямо жените е в съотношение 3,7 към 1, посочва МКД.

Според Клековски две други състояния са значително свързани с по-високия риск от заболяване и смъртен изход – хроничното бъбречно заболяване и предишни мозъчносъдови инциденти, включително инсулти и мозъчни кръвоизливи. Той допусна, че по-високата честота на мозъчносъдови инциденти при мъжете също може да има отношение към наблюдаваната разлика между половете.