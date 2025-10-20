България

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

В община Созопол е обявен Ден на траур

20 октомври 2025, 08:43
Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство
Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол
Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци
Ще се

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща
Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"
Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София
Защо македонски депутат отрича българските си корени

Защо македонски депутат отрича българските си корени

П ред NOVA говорят приятели на тримата младежи, загинали в катастрофата на пътя Созопол - Черноморец. Инцидентът стана в петък около 23.15 ч. Автомобилът с варненска регистрация, в който пътували жертвите, се блъсна в крайпътно дърво. Зад волана бил 18-годишен от село Зидарово, който взел шофьорската си книжка същия ден.

За основна причина за инцидента се смята движение с несъобразена скорост и загуба на контрол.

Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

На място загина водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, продължително пребиваващ в Созопол. С линейка към УМБАЛ - Бургас бил откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка – също на 17, от с. Габър. Той починал преди пристигане в университетската болница. 

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас

Какво разказаха приятели на жертвите

„Карам шофьорски курс при същия инструктор като Йордан. Мога да кажа, че ни учи на много неща, караме по няколко часа на ден. Внимателен е, обяснява подробно. Последните ми думи към Йордан бяха: „Карай внимателно, защото пътищата са лоши”. Обеща ми да бъде внимателен”, сподели Христо.

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

„Платил е за бърза поръчка, за да излезе книжката му за 10 дни и я е взел в същия ден, в който катастрофира. Колата е на баща му. С другите момчета са отивали към Бургас, за да се почерпят за книжката. Познавам го от малък, няма как да е бил под въздействието на алкохол или наркотици”, обясни друг приятел на загиналите.

От днес психолог ще работи със съучениците на жертвите. Междувременно в община Созопол е обявен Ден на траур.

Източник: NOVA    
Созопол катастрофа младежи
Последвайте ни
Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 10 минути

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 18 минути

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Българин е убит при нападение с нож&nbsp;в Атина</p>

Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина

Свят Преди 59 минути

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Свят Преди 2 часа

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Технологии Преди 2 часа

Според Microsoft най-новите актуализации ще направят платформата още по-желана

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Любопитно Преди 3 часа

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

<p>Хората живеят по-дълго, но младите умират по-често</p>

Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често

Свят Преди 3 часа

Незаразните болести вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света

Жаклин Кенеди

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

България Преди 3 часа

Кой е свети Артемий и защо ни пази от болести

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 10 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 10 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 11 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 12 часа

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

Край на изборния ден в Северна Македония

Край на изборния ден в Северна Македония

Свят Преди 13 часа

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели убедително изборите според предварителните резултати

Караджов: 15 служители на НКЖИ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: 15 служители на НКЖИ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

България Преди 14 часа

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 15 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Новата Меган: Живот без филтри и без страх от критика

Edna.bg

Знаехте ли тези 5 факта за Виктор Калев?

Edna.bg

Мустафа Сангаре май се прости със запазената си марка

Gong.bg

Изненада! Мароко пренаписа историята и е новият световен шампион за (видео + снимки)

Gong.bg

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол е връстник на жертвата

Nova.bg

Приятел на загиналите младежи край Созопол: Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно”

Nova.bg