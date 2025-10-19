България

"Той беше умно момче" - коментар на обучаващия младежа, убил трима край Бургас

Проверка се извършва от ИА „Автомобилна администрация“

19 октомври 2025, 12:20
В ъв връзка с тежкия пътен инцидент от тази нощ, при който загинаха трима души, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата.

Проверката се извършва от ИА „Автомобилна администрация“, като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

Трима младежи загинаха при тежка катастрофа край Бургас

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.

Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи. “Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката”, добави той.

„Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени“, заяви Караджов.

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

По инициатива на неправителствени организации, министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.

А ето какво каза обучаващият инструктор пред NOVA: "Всичко мина нормално. Той беше умно момче, добре се обучи. Просто се учудвам. Сигурно се е подвел. Като гледам мястото на катастрофата, сигурно е било 180 км/ч. При тази скорост всичко отива – знанията, уменията, навиците. Ако аз карам с 200 км/ч, и аз няма да се справя".

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Източник: NOVA    
Тежка катастрофа Млад водач Обучение на шофьори Проверка Гроздан Караджов Министерство на транспорта Автомобилна администрация Шофьорски изпит Поетапно лицензиране Пътна безопасност
