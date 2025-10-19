Започна проверка на злополучната отсечка Созопол- Черноморец

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

И зпълнителна агенция (ИА) „Автомобилна администрация“ започна проверка по случая със загиналите в петък край Созопол три момчета на 17 и 18 години. Ще бъдат провери всички налични документи и видеозаписи на положените изпити от 18-годишния водач на автомобила, който беше забит в дърво и смачкан до неузнаваемост.

„Започна проверка на положения от него изпит за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Ще проверяваме как е преминало изпитването по теория и практика по време на шофьорския курс. Въпросният е започнал на 11 май и е приключил на 11 юли“, каза пред журналисти в Бургас изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов.

Припомняме, че 18-годишният шофьор, който загина на място, е получил книжката си по-малко от 24 часа преди фаталния инцидент. Катастрофата отне живота на още две момчета на 17 години. Едното от тях е починало при удара, а другото – на път за болница в Бургас.

Скоростта на километража е блокирана на 160 км/ч, което е двойно над допустимото, каза Монов, позовавайки се на медийни публикации. По думите му, шофиралият колата е взел изпита си по теоретична подготовка от първия път през август. Момчето е преминало успешно и изпита по кормуване на 23 септември.

„В рамките на правомощията, които имаме, ще проверим как е протекло обучението от началото до края“, добави директорът на агенцията.

Той припомни, че от юни тази година е въведена пълна задължителна дигитализация на всяко обучение. „Сами разбирате, че курсът на починалото момче е започнал в период, в който това не е било така. Към днешна дата се дигитализират изцяло както часовете по практика, така и по теория. Това дава възможност във всеки един момент да се провери по какъв начин преминава даден курс. Това елиминира и възможностите за порочни практики като надписване на часове и прочее“, подчерта Монов.

Аз съм му предавал часовете. Всичко премина нормално. Учудвам се как се е подвел. Като видите само мястото на катастрофата. Според мен скоростта е била минимум 180 км/час. Аз, с моя стаж, също не бих се справил, ако нещо се случи с такава скорост, коментира инструкторът на младежа – Николай Киряков. По думите му, момчето е преминало и задължителните часове по шофиране през нощта.

„Днес ще изпратим в последния им път двете ангелчета – Леон и Йордан. Поклонението и опелото на Леон ще се състои в църквата „Свети Георги“ в град Созопол, а на Йордан – в дома му в село Зидарово. Светла и блажена да бъде паметта им. Почивайте в мир, мили деца“, написа във Фейсбук кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков.

Утре в община Созопол е обявен ден на траур в знак на съпричастност към кончината на трите момчета. Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник (20 октомври) знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от Общината, ще бъдат отменени.