България

Президентът Илияна Йотова изслуша кандидатите за новата ЦИК

От "Демократична България" твърдят, че разпределението на мандатите е неправилно и ще сезират КС

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 31 минути / 12 юни 2026, 07:36
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П резидентът Илияна Йотова провежда публично изслушване на кандидатите за членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание. То започна в 12:00 часа в сградата на президентската институция на "Дондуков" 2.

Изслушването е част от процедурата по избор на нов състав на ЦИК – органът, който организира и контролира провеждането на изборите в страната.

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

На него са поканени за първи път и членове на Обществения съвет. Според Йотова е важна тяхната гледна точка и мнение и те са допълнителен гарант за демократичност, честност и прозрачност на изборите в България.

В рамките на изслушването всеки кандидат прави кратко представяне, след което президентът ще зададе на всеки по един въпрос. Право на въпрос ще имат и представителите на Обществения съвет към ЦИК, от който присъстват четири неправителствени организации.

"На изслушване поканихме за първи път и членове на Обществения съвет, тъй като за нас тяхната гледна точка и мнение е от изключителна важност", каза Илияна Йотова, цитирана от БТА.

Тя посочи, че в Обществения съвет към ЦИК членуват неправителствени организации, които са консултативен орган и допълнителен гарант за демократичност, честност и прозрачност на изборите в България.

Президентът припомни, че коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ не направи предложение за заместник-председател на ЦИК по време на консултациите. Тя заяви, че в същия ден е било изпратено писмо до коалицията, с което е дадена възможност до 11 юни 2026 г. да предложат кой от кандидатите им да бъде назначен за заместник-председател, но до този момент отговор не е получен.

Йотова обясни, че след изслушването на кандидатите ще последва издаване на указ за назначаването им като членове на ЦИК от 23 юни. Причината е, че предстоят много на брой частични избори и досегашният състав на ЦИК ще бъде оставен да довърши работата си.

„Благодаря на всички вас, 15 човека, за проявения кураж, смелост и отговорност, за това, че се кандидатирате да бъдете членове на ЦИК“, обърна се държавният глава към кандидатите. Тя отбеляза, че последните пет години са били много трудни, проведени са били 11 избора и поздрави досегашните членове на ЦИК за работата им. 

Илияна Йотова каза на кандидатите за членове на ЦИК, че от тях зависи доколко институциите в България ще се ползват с легитимност и че трябва да подберат най-добрите експерти, които да участват във всички нива на изборния процес.

„Най важната работа, която трябва да свършите, с всички останали разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес“, каза президентът.

Илияна Йотова отбеляза, че в рамките на изслушването всеки кандидат ще направи кратко представяне, тя ще зададе на всеки по един въпрос, като право на въпрос ще имат и представителите на Обществения съвет към ЦИК, от който присъстват четири неправителствени организации.

Първо думата беше дадена на Георги Хорозов, който е номинацията на "Прогресивна България" за председател на ЦИК.

"Юрист съм и моят юридически стаж е повече от 30 години. Основната ми специализация и опитът, който имам, е в сферата изключително на административното право и процес, на частното право, на въпроси, които са свързани с юридическите лица с нестопанска цел. Участвал съм в редица както неправителствени организации (НПО), така и колективни органи", каза Хорозов, цитиран от БГНЕС.

Кандидатът отбеляза, че се гордее се участието си във Висшия адвокатски съвет – орган, който има това качество и тази възможност не само да управлява адвокатурата, но и да извършва конкретни действия, свързани с правоприлагането, с усъвършенстването на законодателството, включително и с възможността да прави предложения за противоконституционност на определени текстове от закона, които имат отношение към гражданските права.

"Обстоятелството, че избирателното право е едно от основните конституционно закрепени права, е едно право, което според теорията се приема като т.нар. чисто право, т.е. право, на което не съответства задължение, е изключително важно. Аз смятам, че номинацията ми е номинация, която позволява от опита ми да представя свое виждане, концепция и въобще начин на участие в Комисията, който от една страна да отчита обстоятелството, че председателят е пръв сред равни, но и да удовлетвори тази отговорност, която председателят би имал като самостоятелен орган, на който са възложени и определени самостоятелни компетентности съгласно Изборния кодекс", каза  Хорозов.

Номинираната от „Прогресивна България" за член на ЦИК Десислава Абрашева заяви, че за нея кандидатурата ѝ представлява висока обществена отговорност и възможност да допринесе за утвърждаването на демократичните принципи, върху които е изградена българската държава, предава БГНЕС.

"Моята визия е ЦИК да продължи да се утвърждава като независима, професионална, модерна и обществено отговорна институция, която гарантира честното провеждане на изборите и гарантира изборните права на българските граждани", добави тя.

Зинаида Златанова, излъчена от "Прогресивна България" за член на ЦИК, изтъкна професионалния си опит, като подчерта, че е юрист и експерт по европейски политики с над 25-годишен опит в публичната администрация.

"Смятам, че гарантирането на честните и свободни избори, които в максимална степен осигуряват да бъдат представени българските граждани, е наистина една задача колкото тежка, толкова и отговорна, може би най-важната за това да функционира демокрацията правилно", каза тя.

Иван Кърчев е следващата номинация на първата политическа сила за член на ЦИК.

Той обърна внимание, че през годините е заемал различни длъжности в местната и регионалната изборна администрация и счита, че е натрупал достатъчно професионален опит. Според него съществуват проблеми в изборния процес, като се обяви за промени в ИК, които в бъдеще биха допринесли за още по-правилно функциониране на изборната администрация.

Йордан Василев, излъчен от партията на Румен Радев за член на ЦИК, заяви, че от 2012 г. насам се занимава с информационна сигурност, която в последните години прераства като понятие в киберсигурност.

"През последните 30 години се занимава в организирането на избори като представител на партия и ръководител на различни структури", отбеляза той и допълни, че е провеждал обучения на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от партийна квота, на застъпници и наблюдатели.

"Да направим изборите по-леки и дано да не ни се налагат толкова много избори в нашия мандат", заяви още Василев.

Лазарина Бонева, номинация на "Прогресивна България" за член на ЦИК, обясни, че експертизата ѝ е в сферата на търговското, трудовото, вещното и административното право, както и с нормативно съответствие по европейските директиви и регламенти. "В избори опитът ми започва 2009 г. Поподнах в 26 РИК – най-голямата в държавата с 22 общини, и прекарах там до 2021 г., участвайки във всички видове избори, включително и за национален референдум", подчерта тя.

Занимавала се е и с разглеждане на сигнали и жалби, включително и такива, които са стигали и до съдебни дела, и проверка на сгрешени протоколи.

"Имам самочувствието да твърдя, че няма сгрешен протокол, дошъл при мен за проверка, да не мога да намеря как е станала грешката. Не съм от колегите, които разчитат "Информационно обслужване" да им каже къде и какво се е случило", изтъкна Бонева. Тя се обяви за промяна в учебните материали и в методическите указания.

Стоянка Цветкова, номинирана за член на ЦИК от "Прогресивна България", също смята, че на първо място трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание на обучителното звено. В тази връзка тя има и идеи за привличане на експерти от практиката, за университетски преподаватели, за членовете на Обществения съвет, но "ние трябва да го напълним със съдържание".

Йорданка Ганчева, номинацията на ГЕРБ-СДС за секретар на ЦИК, подчерта, че има опита и експертизата, черпейки го от това, че е настоящ член на Комисията. "Юрист съм по образование. Професионалният ми път е свързан с изборите и изборния процес доста години назад, като съм преминала през всички нива на изборните комисии – член на СИК, член на РИК, на ОИК и на ЦИК", отбеляза тя. Ганчева се съгласи с думите на Йотова, казани на 9 юни пред партиите и коалициите, че доверието в ЦИК и нейния авторитет е от особено важно значение.

Според нея доверието в ЦИК би се повишило съществено, ако тя има материална база. "ЦИК битува в Народното събрание (НС)", обърна внимание Ганчева.

Тя подчерта, че ще работи за усъвършенстването на това, което е направено. Нейната визия включва повишаване на сътрудничеството с всички държавни органи и с академичните среди. "Надявам се, че всички заедно ще работим за повишаване на доверието в ЦИК и съответно в изборния процес и изборите", каза още Ганчева.

Георги Баханов, кандидат за член, излъчен от ГЕРБ-СДС, увери президента Йотова, че с Ганчева ще подходят изключително отговорно да осъществят тази приемственост между старата и новата ЦИК, за да може тя да заработи на пълни обороти веднага след назначаването ѝ.

Номинираната за член на ЦИК от ГЕРБ-СДС Анна Александрова отбеляза, че през последните 12 години три пъти е избирана за председател на парламентарната комисия по правни въпроси. "Доверието в изборния процес е един от фундаментите на демократичната държава. Независимата и професионална изборна администрация е ключова предпоставка за провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори", категорична е тя и увери, че в своята работа ще се ръководи от спазване принципите на закона, политическа безпристрастност, като гарантира, че независимо, че са номинирани от политически партии и коалиции, следва членовете на ЦИК да имат надпартийна позиция.

Алина Добрева, номинирана за член на ЦИК от ПП-ДБ, ще има две основни цели – повишаване на доверието в изборния процес и улесняване на упражняването на избирателните права на гражданите, допълва БГНЕС. „Това може да се постигне с прозрачност, откритост и професионализъм. Не е важно само да работим добре, а да можем да докажем на гражданите, на обществото, че наистина го правим, защото иначе няма как да повишим доверието в институцията и в избирателния процес", смята тя.

По думите ѝ трябва да има много ясно дефинирани условия кога да има закрити заседания на ЦИК, за да няма спекулации в това отношение.

Излъчената от ПП-ДБ за член на ЦИК Вяра Тодева посочи, че като областен управител участва в организационно-техническата подготовка на последните парламентарни избори, а през 2021 г. като зам.-областен управител е участвала и в подготовката на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители. „Трябва да бъдат предприети реални действия за създаване на публичен регистър на избирателите по действителен настоящ адрес, който би ограничил предпоставките за злоупотреби и би създал по-голяма прозрачност и доверие в изборния процес", заяви тя.

Да се положат максимални усилия от Комисията за надграждане на звеното, което отговаря за машинното гласуване, също е сред нейните приоритети. Тодева постави въпроса и за повишаване на прозрачността и публичността в работата на ЦИК.

Исмаил Осман, номиниран от „Движение за права и свободи" (ДПС) за зам.-председател на ЦИК, подчерта, че през годините е придобил задълбочени познания и практически опит в организацията и провеждането на избори.

„Участвал съм както от организационна и логистична гледна точка в 16 различни по вид избори, като парламентарни, президентски и европарламентарни. Участвал съм и в 8 избора като кандидат за общински съветник, за кмет на община и за народен представител", каза той.

Според него в ЦИК трябва да се обърне по-голямо внимание на звеното за обучение и по-голяма прозрачност при вземането на решенията от страна на Комисията. По думите му мотивите трябва да са по-изчерпателни и по-разбираеми за нормалния гражданин, както и да се подобри и комуникацията с гражданите, а също и да има по-активно участие в социалните мрежи.

Цветан Енчев, номиниран за член на ЦИК от ДПС, каза, че е бил член на СИК, на РИК и на ОИК. „Участвал съм активно във всички избори, които са се провели последните 20 години и с опита си смятам, че мога да бъда полезен за повишаване авторитета на ЦИК, като цяло на изборния процес. Със знанията и уменията, които всички ние сме придобили, мисля, че всички ние ще успеем да повишим доверието, прозрачността, законността и ще изградим един добър колектив, който да ни даде възможност да се гордеем с труда си", каза още той.

Маргарита Махаева, излъчена от „Възраждане" за зам.-председател на ЦИК, увери, че осъзнава отговорността, която поема оттук нататък. „Ако бъда назначена, първото, което ще направя, е да се запозная с текущите процедури и да погледна на работата на ЦИК вече не като гражданин, който чете решенията на ЦИК и ги обжалва понякога, или на методическите указания, но вече и като служител, който ще работи по тяхното произвеждане", заяви тя.

"Апатията на избирателите е един от най-големите врагове на демократичната система", каза Махаева.

Тя се обяви за по-голяма прецизност при изготвянето на методическите указания, както и за публичност на заседанията на ЦИК. „Много ми се ще всички ние да работим като един човек, тъй като всички дадохме заявка, че ще се съобразяваме само със закона. Законът е само един. Смятам, че това е напълно възможно и допустимо", добави още Махаева.

На 9 юни президентът проведе консултации с парламентарно представените формации, по време на които те представиха своите номинации за членове на комисията. Съгласно разпределението на местата коалиция „Прогресивна България“ получава седем представители, ГЕРБ-СДС – трима, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – двама, „Движение за права и свободи“ – двама, а „Възраждане“ – един.

Най-голямата парламентарна сила – „Прогресивна България“, предложи Георги Хорозов за председател на ЦИК. За членове на комисията формацията номинира още Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева и Стоянка Цветкова.

От ГЕРБ-СДС издигнаха кандидатурите на Йорданка Ганчева, Георги Баханов и Анна Александрова.

Предложенията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ са д-р Алина Добрева и Вяра Тодева. Коалицията не е излъчила кандидат за заместник-председател на комисията.

От „Движение за права и свободи – ДПС“ номинираха Исмаил Осман и Цветан Енчев, а „Възраждане“ предложи Маргарита Махаева за член и заместник-председател на ЦИК.

Любопитен момент в процедурата се оказа изборът на кандидат за секретар на комисията. След като бяха направени две номинации за поста, се наложи теглене на жребий. Така Йорданка Ганчева от ГЕРБ-СДС беше определена за кандидат за секретар на ЦИК, а Исмаил Осман от ДПС остана номинация за заместник-председател.

Спор се зароди относно разпределението на мандатите.

От "Демократична България" твърдят, че изчислението е неправилно и ще сезират Конституционния съд. "Възраждане" също обяви, че ще предприеме такива действия.

Партиите на консултации при президента за новия състав на ЦИК

Каква е ролята на ЦИК?

Централната избирателна комисия е постоянно действащ независим държавен орган, който отговаря за подготовката и провеждането на всички видове избори и национални референдуми в България. Комисията следи за спазването на изборното законодателство, регистрира участниците във вота и обявява окончателните резултати от изборите.

Новият състав на ЦИК ще има ключова роля в организацията на предстоящите изборни процеси и гарантирането на прозрачността и доверието в изборната система.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова; БГНЕС    
Централна избирателна комисия Илияна Йотова България избори политика Народно събрание парламентарни партии избирателна система ЦИК държавни институции
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