Партиите на консултации при президента за новия състав на ЦИК

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Битката за ЦИК: Кой ще контролира изборната администрация през следващите пет години?

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П резидентът Илияна Йотова започна консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия.

Битката за ЦИК: Кой ще контролира изборната администрация през следващите пет години?

"ЦИК е една от институциите, които са в основата на демократичните процеси", каза президентът в началото на консултациите

"Нашето право - на свободен избор, е едно от най-сериозните завоевания на човешките права", добави Йотова.

Държавният глава посочи, че съгласно Изборния кодекс присъстват представители на ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, а не ръководствата на парламентарните групи.

Президентът запозна присъстващите с възражение на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), в което парламентарната група сигнализира за допусната неточност при разпределението на местата в ЦИК на парламентарната група. При настоящия състав на Народното събрание "Прогресивна България" следва да получи седем места, а останалите осем места да се разпределят пропорционално между останалите парламентарни групи, се казва във възражението. От ПП-ДБ настояват за проверка на приложената методика.

От ПП-ДБ предлагат и при провеждане на процедурата на се предвиден срок за запълване на непълноти или несъответствия в изискуемите документи за кандидатите на членове на ЦИК, представени от партиите и коалициите.

"До края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а от утре специализирана комисия от нашия правен отдел ще извърши проверка на документите на кандидатите за членове на комисията", каза президентът Йотова.

"Изборният кодекс възлага цялата организация и отговорност за провеждане на всички видове избори и референдуми на ЦИК", отбеляза президентът и посочи, че задачата на комисията е изборите да бъдат честни, прозрачни и да отразяват волята на българските граждани.

"Каквито и претенции да имаме от отпечатването на бюлетините до преброяването в изборния ден, трябва да отдадем дължимото на членовете на ЦИК", каза още Йотова.

Тя подчерта, че доверието на хората към ЦИК и нейния авторитет са от изключителна важност. "Легитимността на собствените ни институции се дължи на работата на ЦИК", добави президентът.

"С указ на президента процедурата за избор на ЦИК е утвърдена и всички партии и коалиции са уведомени. Методиката следва установените правила в Изборния кодекс", отбеляза Йотова.

Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май.

Съгласно правилата, разпределението на местата в ЦИК ще се извършва по метода на Хеър-Ниимайер (най-голям остатък), при спазване на изискването нито една партия или коалиция да няма мнозинство в комисията. Определеното разпределение на местата предвижда: 7 представители за Коалиция „Прогресивна България“, 3 за Коалиция „ГЕРБ-СДС“, по 2 за Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и Партия „Движение за права и свободи“, както и 1 представител за партия „Възраждане“.

Политическите сили ще представят кандидатурите си за членове на ЦИК, придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието им със законовите изисквания. Сред тях са декларации за съгласие, документи за образование и професионален стаж, както и удостоверения за липса на несъвместимост.

Кандидатите ще бъдат изслушвани от президента, като всеки ще има до 10 минути за представяне, след което ще отговаря на въпроси. От изслушванията ще се изготвя стенограма.

В правилата е предвиден и механизъм за провеждане на жребий, ако не бъде постигнат консенсус за председател и секретар на ЦИК. Жребият ще се организира от Администрацията на президента в присъствието на участниците в консултациите.

След приключване на процедурата президентът ще назначи с указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Предложенията на парламентарно представените партии и коалиции, както и резултатите от проверките за принадлежност към бившата Държавна сигурност, ще бъдат публикувани на интернет страницата на президентството при спазване на изискванията за защита на личните данни.