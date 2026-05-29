Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни, вторник, на „Дондуков“ 2 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция.

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата могат да бъдат намерени на интернет страницата на президентството.

Сегашният състав на ЦИК е с председател Камелия Стоянова Нейкова, заместник-председатели - Димитър Генчев Димитров, Емил Цветанов Войнов, Росица Борисова Матева и Цветозар Томов Томов. Секретар е Севинч Османова Солакова. Членовете са - Георги Славчев Баханов, Елка Тодорова Стоянова, Ерхан Юксел Чаушев, Йорданка Цвяткова Ганчева, Красимир Георгиев Ципов, Любомир Петров Георгиев, Силвия Тодорова Стойчева, Цветанка Петкова Георгиева и Гергана Петрова Стоянова.