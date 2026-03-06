Президентът Йотова: КСНС ще бъде свикан при промяна в ситуацията в Близкия изток

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март

Н яма непосредствена опасност за България, при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. Държавният глава ще участва в форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

Няма никакво основание още повече да напрягаме хората в страната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно, обясни държавният глава.

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Като правя сравнение с други страни от Европейския съюз, смятам, че се справяме твърде добре. Има страни, в които евакуация все още не е започнала на техните граждани. Що се отнася до списъци и кой и как е бил качен на един или друг самолет, Надежда Нейнски може да предостави по-подробна информация, заяви Йотова.

Тя увери, че полетите ще продължат.

"До този момент аз лично съм провела няколко срещи с всички служби в страната, както с Министерството на отбраната, така и с началника на отбраната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно", обясни Йотова.

"До този момент няма сигнал за пряка опасност за страната ни в този контекст", категорична е тя.