България

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

Христо Гаджев: Играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието

6 март 2026, 14:48
Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща
Източник: БТА

„Явно ситуацията с кабинета „Гюров“ е потресаваща, щом играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието“, написа във Фейсбук председателят на комисията по отбрана към Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС).

В кулоарите на парламента днес председателят на „Демократи за силна България“- част от „Продължаваме промяната-Демократична България“ -  Атанас Атанасов, поиска да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност във връзка с инициативата на президента Еманюел Макрон за разширяване на ядрения чадър на Франция върху други европейски държави.

Атанас Атанасов иска България да се включи в ядрения чадър на Макрон

„Всичката Мара втасала, та сега искат разполагане на ядрени оръжия в България“, коментира Гаджев. По думите му новата стратегия на Франция е обявена от президента  Макрон преди няколко дни. В основата си тя предвижда увеличение на ядрения капацитет на страната и „предно възпиране“ чрез разполагане на ядрени сили в други държави за по-ефективно сдържане. Мисля, че това ще е неприемливо за България“, посочва председателят на комисията по отбрана. 

Йорданов: НАТО е единствената ни защита, ядрен чадър ни прави потенциална цел

„Но самата идея това да се обсъжда в предизборна обстановка ще има катастрофални последици (най-малкото за менталното здраве на хората)“, допълва Гаджев.

В коментар на предложението на ДСБ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обърна внимание, че бившите вече управляващи бойкотират приемането на т. нар. удължителен бюджет, а това създава огромен риск за превъоръжаването на Българската армия. 

Единствената ни защита е НАТО, коментира идеята на ДСБ председателят на ПГ „Има такъв народ“ Тошко Йорданов. Той попита дали ядрен чадър няма да ни направи потенциална цел.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Ядрени оръжия Ядрен чадър България Национална сигурност Христо Гаджев
Последвайте ни
Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 20 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 17 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 16 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 49 минути

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 51 минути

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

Река Драва

6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Свят Преди 1 час

Сбогом на традиционните банки? X Money обещава 6% лихва, метални карти и пълно управление на финансите директно през платформата на Мъск, превръщайки я в западния еквивалент на WeChat

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

България Преди 1 час

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба

<p>Ситуацията в Близкия изток обсъдиха&nbsp;Запрянов и военният министър на Турция</p>

Ситуацията в Близкия изток обсъдиха в телефонен разговор Запрянов и военният министър на Турция

България Преди 2 часа

От МО посочват, че е била изразена дълбока загриженост от развитието на военния конфликт

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Свят Преди 2 часа

Повече от петрол и идеология: Вижте какви стратегически съкровища крие Иран и защо икономическият прагматизъм на Тръмп превърна страната в най-скъпата мишена на глобалната шахматна дъска

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Свят Преди 2 часа

САЩ и Обединените арабски емирства са действали като посредници при размяната

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

България Преди 2 часа

=

Тошко Йорданов: НАТО е единствената ни защита, ядрен чадър ни прави потенциална цел

България Преди 2 часа

"Не знам как ще бъдем ядрена държава", каза той

<p>Словашкият премиер Фицо защити&nbsp;Орбан след заплахите на Зеленски</p>

Фицо защити Орбан: Ако Зеленски продължи да се държи така, може и други страни да блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 2 часа

Ако блокира 90 млрд. евро, ще дам адреса му на ВСУ, каза Зеленски по адрес на Орбан

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Свят Преди 2 часа

.

„Изживей България“ показва съкровищата на Белене

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Свят Преди 2 часа

От любимка на президента до персона нон грата: Как поредица от скандали, една фатална лъжа пред Конгреса и личната ’драма’ на Ноем принудиха Тръмп да избере ММА боец за неин заместник

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Любопитно Преди 3 часа

Тя получи сложна фрактура на пищяла по време на игрите в Милано-Кортина на 8 февруари

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

България Преди 3 часа

Това ще стане по искане на българската страна

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Енчев със суров коментар за “Бангаранга”

Edna.bg

Мадлен Алгафари за болката: Защо скръбта има нужда от глас

Edna.bg

Ханзи Флик разкри кой юноша на Барселона му напомня на Филип Лам

Gong.bg

Малена Замфирова е в болница на монахини

Gong.bg

България и Гърция договориха подкрепа за противовъздушната ни отбрана

Nova.bg

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

Nova.bg