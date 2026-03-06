България

"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

Бащата на детето разказа как се стигнало до инцидента

6 март 2026, 09:18

Информационно затъмнение за майката на Николай Златков: Не ми дават да видя сина си, за да не "замърся" разследването
Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите до 24 март
Два полета върнаха в София българи от Оман и Дубай
Скок в цените на бензина и дизела в България
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила
Вдигат всички пенсии от 1 юли, съобщи Адемов

М омчето, което беше ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен на 2 места таз. Това заяви пред NOVA баща му Александър Филипов. Инцидентът стана в четвъртък на една от пистите.

 

„След няколко спускания решихме да се прибираме по писта номер 5. Карах няколко метра зад него. На един от стръмните падове видях, че излита шейна до сина ми. Видях детето как изхвърча. Шейната изобщо не спря, дори не намали. Там имаше и една инструкторка по сноуборд с чужденец. Те ми помогнаха. Веднага дойде и ПСС”, разказа Филипов.

„Много го болеше, а аз се изплаших много”, каза още родителят. Той твърди, че шейната нямала пуснати светлини или звукова сигнализация.

От полицията съобщиха, че тече проверка. На записите от камерите обаче се виждало единствено шейната на спасителната служба, изпратена да окаже помощ. От концесионерното дружество заявиха, че бащата и детето по-късно си тръгнали, а мъжът нямал валидна лифт карта. Филипов обаче е категоричен, че има „платинена сезонна карта”. „Само за този сезон съм бил над 40 дни в планината”, обясни той.

„От полицията чух, че са забелязали нещо интересно. Конкретна информация не ми е дадена”, каза бащата на пострадалото дете.

Източник: NOVA     
моторна шейна Банско инцидент пострадало дете счупен таз планинска спасителна служба разследване ски писта Александър Филипов концесионерно дружество
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Вяра, по-силна от меча: Отдаваме почит на воините, загинали за християнската вяра в Аморион

Любопитно Преди 52 минути

Победителят заповядал да затворят в тъмница военачалниците, които били 42-ма души

Доналд Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

Свят Преди 1 час

Той допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че „техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни“

Страхът от старостта състарява жените по-бързо

Любопитно Преди 3 часа

Неотдавнашно проучване установи, че жените с високи нива на тревожност относно старостта показват признаци на ускорено биологично стареене на клетъчно ниво

Любопитно Преди 3 часа

Човешката еволюция може да е започнала на Балканите, а не в Африка, както се е смяташе досега

Липсващото звено: Древни риби от Китай разкриха тайни на човешката еволюция

Любопитно Преди 3 часа

Едната от откритите риби е малка, а другата е била гигант сред гръбначните от своето време със странни зъби

Спешно предупреждение от ЕАОС: Психичното здраве на милиони е подложено на нов вид риск

Свят Преди 3 часа

Замърсяването е идентифицирано като възможен фактор за психични заболявания, като влошава симптомите или допринася за появата на заболявания чрез дългосрочно излагане

Мозъкът на майката се пренастройва: Втората бременност отключва неподозирани умения

Любопитно Преди 3 часа

Това ново проучване е в съответствие с по-ранни изследвания от 2024 г. , които установиха, че бременността може да намали обема на сивото вещество и да подобри свързаността между невроните

Нова промяна във времето: Слънце и пролетни температури

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Ирански удар предизвика пожар в рафинерия в Бахрейн

Свят Преди 10 часа

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито

Обездвижили счупен крак на дете с картон в Разлог

България Преди 10 часа

От Центъра за спешна медицинска помощ обясниха, че не е използвана стандартната шина, тъй като тя е твърде груба

Иранци се биха заради Хаменей във Виена

Свят Преди 11 часа

Специални части са успели да овладеят ситуацията

Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на лидер на Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Синът на Хаменей е неприемлив за мен

Тръмп: Зеленски пречи, Путин е готов на сделка

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Зеленски трябва да се стегне

Иран: Нашият народ е брутално избиван

Свят Преди 15 часа

Багаи: Агресорите умишлено атакуват цивилни райони

Гюров се срещна с посланика на САЩ

България Преди 16 часа

Обсъдиха напредъка по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй"

Това са новите лица на основните постове в МВР

България Преди 16 часа

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции

