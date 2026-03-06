"Много го болеше, а аз се изплаших много": Какво е състоянието на момчето, ударено от моторна шейна в Банско

Майката на близнаците: Лъжа е, че съм ги изоставила

М омчето, което беше ударено от моторна шейна в Банско, е със счупен на 2 места таз. Това заяви пред NOVA баща му Александър Филипов. Инцидентът стана в четвъртък на една от пистите.

„След няколко спускания решихме да се прибираме по писта номер 5. Карах няколко метра зад него. На един от стръмните падове видях, че излита шейна до сина ми. Видях детето как изхвърча. Шейната изобщо не спря, дори не намали. Там имаше и една инструкторка по сноуборд с чужденец. Те ми помогнаха. Веднага дойде и ПСС”, разказа Филипов.

Дете беше пометено от моторна шейна в Банско

„Много го болеше, а аз се изплаших много”, каза още родителят. Той твърди, че шейната нямала пуснати светлини или звукова сигнализация.

От полицията съобщиха, че тече проверка. На записите от камерите обаче се виждало единствено шейната на спасителната служба, изпратена да окаже помощ. От концесионерното дружество заявиха, че бащата и детето по-късно си тръгнали, а мъжът нямал валидна лифт карта. Филипов обаче е категоричен, че има „платинена сезонна карта”. „Само за този сезон съм бил над 40 дни в планината”, обясни той.

„От полицията чух, че са забелязали нещо интересно. Конкретна информация не ми е дадена”, каза бащата на пострадалото дете.