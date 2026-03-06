България

"Плачеха за надежда": Служители в колцентър се преструват на лекари с помощта на ChatGPT

Защо оператори се представят за медицински специалисти и как плашат възрастни хора

6 март 2026, 09:02
„Болестта Ви е прогресивна. Ако не купите тази хранителна добавка, заболяването Ви ще прогресира. Ще развиете рак. Ще получите инфаркт. Инсулт. Ще Ви ампутират крайник”.

Някъде в България някой възрастен човек в момента чува тези думи по телефона. Мисли си, че ги чува от медицински специалист, който работи в компания за разпространение на фирма за хранителни добавки. Истината е друга. Плашещите диагнози са дадени от студент, ученик или зрял човек, изкушен от доброто заплащане в колцентър. Като нашия източник. Мъж, който е започнал работа там, и една седмица по-късно е напуснал: „Беше без значение дали ще помогне на човека. Беше от значение дали ще продадем този продукт. Чрез сплашване”, разказва той, цитиран от NOVA.

  • Да те превърнат за лекар в рамките на седмица

Решаваме да кандидатстваме за работа в този колцентър. Признаваме, че не разбираме нищо от заболявания, но мъж на име Макс ни успокоява, че не е необходимо. Ще минем едноседмично обучение как да подвеждаме клиентите. Това ни потвърждава и мъжът, който вече е минал през обучението и работата в тази фирма: „Самият аз трябваше да приема, че трябваше да лъжа и да мамя хората. Ние да се представяме като медицински експерти по ендокринология, по гинекология, урология. Започваха от: „Здравейте, аз съм главен специалист по ендокринология”. Изучаваш самите заболявания чрез ChatGPT, чрез нещо, което е в интернет, което и самите клиенти могат да си го проверят, а те им обещават някаква златна мина, което е страшно гнусно”, разкрива той.

  • Под прикритие в колцентъра, където колкото повече лъжеш, толкова повече печелиш

Внедрихме се в обучение, което ще продължи точно седем дни. Ако се представим добре с лъжите, ще получим желаната работа. Изпращат ни примерни реални записи на разговори между вече опитни оператори и клиенти. Във всеки един от разговорите златното правило е служителят да се представи за специалист от отделение по ендокринология, гинекология, ревматология – в зависимост от хранителната добавка, която продава.

  • Как се случва измамата на практика

Разказва ни го мъжа, който от вкъщи е работил за този колцентър.

  1. Как се работеше?

С гъвкав график, от вкъщи. Инсталираха ни система, правят ти акаунт чрез твоя имейл. Ставаш сутринта, отваряш си лаптопа, той ти казва на коя линия да влезеш, автоматично ти влизат клиенти, които са стигнали до фалшивите реклами. Самата система автоматично прави така, че аз самият набирам тези хора. И най-гадното е, че чуваха гласове, които реално плачеха за някаква надежда.

  1. Как се стига до клиента?

Ами пускат реклама с известна личност… Там клиентите оставят заявка. Тези измамните реклами – самият клиент си пише двете имена и номера. От там влиза в база данни. Например, Петрана Петрова. И тогава започват: „Здравейте ,аз съм специалист по диетология”, да речем.

  1. По какво имахте специалисти?

По всичко. Трябва да бъдеш специалист по всичко – и по кардиология, и по офталмология, и по ендокринология – по абсолютно всичко.

  • Какво казаха от Българската агенция по безопасност на храните

Освен неморалния начин, по който се продават предлаганите хранителни добавки, оказва се, че нито една от тях не е регистрирана в Агенцията по безопасност на храните.

Източник: NOVA    
