Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън демонстрира завидни танцови умения и се потопи в атмосферата на индийската култура по време на посещението си на емблематичната „Златна миля“ в Лестър. Кейт се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и посети местни семейни бизнеси в сърцето на индийската общност в града, пише The Sun.

Принцесата се срещна с хора, които тази седмица отбелязват Холи – индуисткия фестивал на цветовете, любовта и пролетта. Облечена в елегантно кремаво яке и съчетана с него рокля, Кейт бе посрещната с традиционен гирлянд от червени цветя. Докато приемаше украшението, тя благодари на домакините с усмивка и направи уважителен жест „Намасте“ с ръце.

Веднага след това съпругата на принц Уилям се впусна в забавлението, демонстрирайки грациозни движения в опит да усвои стъпките на традиционните танци. Кадри от събитието показват сияещата принцеса, която пляска в ритъм и се полюшва в такт с музиката заедно с професионалните танцьори.

„Благодаря ви много за поканата. Нямам търпение да видя част от творчеството ви – чух фантастични неща“, сподели Кейт по-рано през деня.

Принцесата, която почете традицията и остана боса, прие поканата да участва в религиозна церемония в храма „Шриджи Дхам Хавели“. Носейки цветния гирлянд, тя извърши ритуално възлияние с мляко пред божеството Бог Кришна.

Визитата ѝ в Лестър започна от танцовата компания „Аакаш Одедра“. Организацията, основана през 2011 г., помага на над 1000 души седмично чрез своите общностни програми. Основателят ѝ Аакаш Одедра – награждаван хореограф – вярва в мисията за създаване на „по-щастливо и здраво общество чрез изкуство“. Наскоро компанията обедини сили с благотворителната организация Move Against Cancer, предлагайки уроци по боливудски танци за хора, възстановяващи се от онкологични заболявания.

Припомняме, че миналата година 44-годишната Кейт обяви, че е приключила курса си на химиотерапия и е в ремисия след тежката диагноза, поставена в началото на 2024 г.

Princess Catherine dancing so beautifully 💕 pic.twitter.com/sYT1qsovf2 — Hanz (@fashionistaera) March 5, 2026

По време на посещението си принцесата наблюдава репетиция на най-новата творба на Одедра – „Песни на Бюлбюля“. Спектакълът е интерпретация на древна суфийска история за уловена пойна птица (булбул), която пее изящна мелодия, преди да загине от отчаяние. Танцьорите обсипаха Кейт с цветни венчелистчета и ѝ подариха роза, а тя ги възнагради с бурни аплодисменти. Продукцията е създадена в сътрудничество с хореографа Рани Ханам и композитора Ранджан, асоцииран артист на „Роял Албърт Хол“, като съчетава оркестър на живо и поетичните традиции на суфизма.

След културната програма Кейт се разходи до местния магазин за сарита Ladlees на „Златната миля“ – улица, известна с най-голямата концентрация на индийски бижутерии, модни ателиета и сладкарници във Великобритания. Тя посети и емблематичния ресторант „Боби“, кръстен на популярен боливудски филм от 1973 г., където опита индийски чай. Навън стотици граждани се събраха за импровизирана среща с принцесата, превръщайки визитата в истински празник.

Междувременно принц Уилям бе на официално посещение в Корнуол по случай Деня на Свети Пиран – националния празник на графството. Той посети и Западен Корнуол, за да отличи устойчивостта на общността след бурята „Горети“.

Принцът на Уелс демонстрира чувство за хумор, като облече престилка в семейната пекарна Gear Farm Pasty Company, известна със своите традиционни корнуолски пайове. Уилям дори се включи в работата, като започна да приема поръчки по телефона. В забавен момент той не разбра името на клиентка и я нарече „Джуси“ (Сочна).

Във видеоклип се чува как Уилс пита: „И как казахте, че е името? Джуси?“. След като всички в магазина избухнаха в смях, той бързо се поправи: „Джози! Извинявай, Джози, помислих, че каза „сочен“ (juicy), моя грешка“. Принцът обаче бързо излезе от ситуацията: „Пайовете наистина са много сочни, така че сте права. Имаме 15 пая за Вас – пет пресни и десет замразени“.

По-късно клиентката Джози призна, че изобщо не е разбрала, че говори с бъдещия крал. Тя помислила, че на телефона е нов служител, който все още се обучава и малко се обърква.

„Бях изумена, когато разбрах! Нямах представа кой вдигна, но човекът на линията звучеше малко несигурно. Днес е празник и просто се притеснявах дали ще си получа поръчката“, сподели тя през смях.

След „смяната“ в пекарната, принц Уилям занесе част от току-що изпечените пайове на екипите от пожарната станция в Хелстън, за да им благодари за неуморната работа по време на бедствието.