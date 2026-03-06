Любопитно

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Кейт се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и посети местни семейни бизнеси в сърцето на индийската общност в Лестър

6 март 2026, 14:51
Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън демонстрира завидни танцови умения и се потопи в атмосферата на индийската култура по време на посещението си на емблематичната „Златна миля“ в Лестър. Кейт се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и посети местни семейни бизнеси в сърцето на индийската общност в града, пише The Sun.

Принцесата се срещна с хора, които тази седмица отбелязват Холи – индуисткия фестивал на цветовете, любовта и пролетта. Облечена в елегантно кремаво яке и съчетана с него рокля, Кейт бе посрещната с традиционен гирлянд от червени цветя. Докато приемаше украшението, тя благодари на домакините с усмивка и направи уважителен жест „Намасте“ с ръце.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

Веднага след това съпругата на принц Уилям се впусна в забавлението, демонстрирайки грациозни движения в опит да усвои стъпките на традиционните танци. Кадри от събитието показват сияещата принцеса, която пляска в ритъм и се полюшва в такт с музиката заедно с професионалните танцьори.

„Благодаря ви много за поканата. Нямам търпение да видя част от творчеството ви – чух фантастични неща“, сподели Кейт по-рано през деня.

Принцесата, която почете традицията и остана боса, прие поканата да участва в религиозна церемония в храма „Шриджи Дхам Хавели“. Носейки цветния гирлянд, тя извърши ритуално възлияние с мляко пред божеството Бог Кришна.

Визитата ѝ в Лестър започна от танцовата компания „Аакаш Одедра“. Организацията, основана през 2011 г., помага на над 1000 души седмично чрез своите общностни програми. Основателят ѝ Аакаш Одедра – награждаван хореограф – вярва в мисията за създаване на „по-щастливо и здраво общество чрез изкуство“. Наскоро компанията обедини сили с благотворителната организация Move Against Cancer, предлагайки уроци по боливудски танци за хора, възстановяващи се от онкологични заболявания.

Припомняме, че миналата година 44-годишната Кейт обяви, че е приключила курса си на химиотерапия и е в ремисия след тежката диагноза, поставена в началото на 2024 г.

По време на посещението си принцесата наблюдава репетиция на най-новата творба на Одедра – „Песни на Бюлбюля“. Спектакълът е интерпретация на древна суфийска история за уловена пойна птица (булбул), която пее изящна мелодия, преди да загине от отчаяние. Танцьорите обсипаха Кейт с цветни венчелистчета и ѝ подариха роза, а тя ги възнагради с бурни аплодисменти. Продукцията е създадена в сътрудничество с хореографа Рани Ханам и композитора Ранджан, асоцииран артист на „Роял Албърт Хол“, като съчетава оркестър на живо и поетичните традиции на суфизма.

След културната програма Кейт се разходи до местния магазин за сарита Ladlees на „Златната миля“ – улица, известна с най-голямата концентрация на индийски бижутерии, модни ателиета и сладкарници във Великобритания. Тя посети и емблематичния ресторант „Боби“, кръстен на популярен боливудски филм от 1973 г., където опита индийски чай. Навън стотици граждани се събраха за импровизирана среща с принцесата, превръщайки визитата в истински празник.

Междувременно принц Уилям бе на официално посещение в Корнуол по случай Деня на Свети Пиран – националния празник на графството. Той посети и Западен Корнуол, за да отличи устойчивостта на общността след бурята „Горети“.

Кейт Мидълтън очарова Лестър с индийски танци
10 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън

Принцът на Уелс демонстрира чувство за хумор, като облече престилка в семейната пекарна Gear Farm Pasty Company, известна със своите традиционни корнуолски пайове. Уилям дори се включи в работата, като започна да приема поръчки по телефона. В забавен момент той не разбра името на клиентка и я нарече „Джуси“ (Сочна).

Във видеоклип се чува как Уилс пита: „И как казахте, че е името? Джуси?“. След като всички в магазина избухнаха в смях, той бързо се поправи: „Джози! Извинявай, Джози, помислих, че каза „сочен“ (juicy), моя грешка“. Принцът обаче бързо излезе от ситуацията: „Пайовете наистина са много сочни, така че сте права. Имаме 15 пая за Вас – пет пресни и десет замразени“.

По-късно клиентката Джози призна, че изобщо не е разбрала, че говори с бъдещия крал. Тя помислила, че на телефона е нов служител, който все още се обучава и малко се обърква.

„Бях изумена, когато разбрах! Нямах представа кой вдигна, но човекът на линията звучеше малко несигурно. Днес е празник и просто се притеснявах дали ще си получа поръчката“, сподели тя през смях.

След „смяната“ в пекарната, принц Уилям занесе част от току-що изпечените пайове на екипите от пожарната станция в Хелстън, за да им благодари за неуморната работа по време на бедствието.

Кейт Мидълтън Принцесата на Уелс Лестър Индийска култура Фестивал Холи Боливудски танци Храм Шриджи Дхам Хавели Принц Уилям Корнуол Корнуолски пайове
Последвайте ни

По темата

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 20 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 17 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 16 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 50 минути

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 52 минути

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

Река Драва

6 март: Пурпурните води на Драва и българският щит срещу железния юмрук

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Свят Преди 1 час

Сбогом на традиционните банки? X Money обещава 6% лихва, метални карти и пълно управление на финансите директно през платформата на Мъск, превръщайки я в западния еквивалент на WeChat

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

България Преди 1 час

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба

<p>Ситуацията в Близкия изток обсъдиха&nbsp;Запрянов и военният министър на Турция</p>

Ситуацията в Близкия изток обсъдиха в телефонен разговор Запрянов и военният министър на Турция

България Преди 2 часа

От МО посочват, че е била изразена дълбока загриженост от развитието на военния конфликт

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Свят Преди 2 часа

Повече от петрол и идеология: Вижте какви стратегически съкровища крие Иран и защо икономическият прагматизъм на Тръмп превърна страната в най-скъпата мишена на глобалната шахматна дъска

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Свят Преди 2 часа

САЩ и Обединените арабски емирства са действали като посредници при размяната

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

България Преди 2 часа

=

Тошко Йорданов: НАТО е единствената ни защита, ядрен чадър ни прави потенциална цел

България Преди 2 часа

"Не знам как ще бъдем ядрена държава", каза той

<p>Словашкият премиер Фицо защити&nbsp;Орбан след заплахите на Зеленски</p>

Фицо защити Орбан: Ако Зеленски продължи да се държи така, може и други страни да блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 2 часа

Ако блокира 90 млрд. евро, ще дам адреса му на ВСУ, каза Зеленски по адрес на Орбан

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Свят Преди 2 часа

.

„Изживей България“ показва съкровищата на Белене

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Свят Преди 2 часа

От любимка на президента до персона нон грата: Как поредица от скандали, една фатална лъжа пред Конгреса и личната ’драма’ на Ноем принудиха Тръмп да избере ММА боец за неин заместник

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Любопитно Преди 3 часа

Тя получи сложна фрактура на пищяла по време на игрите в Милано-Кортина на 8 февруари

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

България Преди 3 часа

Това ще стане по искане на българската страна

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Енчев със суров коментар за “Бангаранга”

Edna.bg

Мадлен Алгафари за болката: Защо скръбта има нужда от глас

Edna.bg

Ханзи Флик разкри кой юноша на Барселона му напомня на Филип Лам

Gong.bg

Малена Замфирова е в болница на монахини

Gong.bg

България и Гърция договориха подкрепа за противовъздушната ни отбрана

Nova.bg

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

Nova.bg