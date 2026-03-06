Любопитно

Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA

Игра на нерви очаква участниците в неделя от 20:00 ч.

6 март 2026, 14:32
Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA
Източник: iStock

О спорвани двубои и любопитни теми на знание ще предизвикат претендентите за победа в “The Floor” тази неделя. След поредица от зрелищни дуели, в играта остават 77 участници, готови да защитават своите територии, но и да завладяват нови. Битката е в разгара си, а рискът става все по-висок.

Сблъсъците на гигантския LED под ще бъдат толкова оспорвани, че всяка секунда ще бъде от значение, а името на победителя – загадка до последния момент. От експерти в неочаквани сфери до хора с необичайни хобита – водещият Юлиан Костов ще предизвика участниците да използват не само знанията си, но и своята стратегическа мисъл, за да надвият опонентите.

Кой ще запази самообладание под натиска на времето и напрежението? Ще успеят ли играчите с най-голяма територия да запазят позициите си, или ще претърпят поражение? Отговорът разберете в новия епизод на „The Floor“ на 8 март в 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 50 минути

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

България Преди 52 минути

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

България Преди 1 час

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба

<p>Ситуацията в Близкия изток обсъдиха&nbsp;Запрянов и военният министър на Турция</p>

Ситуацията в Близкия изток обсъдиха в телефонен разговор Запрянов и военният министър на Турция

България Преди 2 часа

От МО посочват, че е била изразена дълбока загриженост от развитието на военния конфликт

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Свят Преди 2 часа

Повече от петрол и идеология: Вижте какви стратегически съкровища крие Иран и защо икономическият прагматизъм на Тръмп превърна страната в най-скъпата мишена на глобалната шахматна дъска

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Свят Преди 2 часа

САЩ и Обединените арабски емирства са действали като посредници при размяната

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

България Преди 2 часа

Тошко Йорданов: НАТО е единствената ни защита, ядрен чадър ни прави потенциална цел

България Преди 2 часа

"Не знам как ще бъдем ядрена държава", каза той

<p>Словашкият премиер Фицо защити&nbsp;Орбан след заплахите на Зеленски</p>

Фицо защити Орбан: Ако Зеленски продължи да се държи така, може и други страни да блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 2 часа

Ако блокира 90 млрд. евро, ще дам адреса му на ВСУ, каза Зеленски по адрес на Орбан

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Свят Преди 2 часа

„Изживей България“ показва съкровищата на Белене

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Свят Преди 2 часа

От любимка на президента до персона нон грата: Как поредица от скандали, една фатална лъжа пред Конгреса и личната ’драма’ на Ноем принудиха Тръмп да избере ММА боец за неин заместник

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Любопитно Преди 3 часа

Тя получи сложна фрактура на пищяла по време на игрите в Милано-Кортина на 8 февруари

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

България Преди 3 часа

Това ще стане по искане на българската страна

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Местим стрелките: Кога идва лятното часово време през 2026 г. и ще бъде ли за последен път?

Любопитно Преди 3 часа

Връщаме се към "дългите дни", но цената е един час по-малко сън – кога точно местим стрелките, защо ЕС още не е спрял смяната и как да подготвим здравето си за промяната

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Любопитно Преди 3 часа

Ченсори беше разпитанa за поредица от въпроси относно мащабния ремонт около дома за 57 милиона долара

