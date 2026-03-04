"Възраждане", ИТН и ДПС-НН поискаха от президента Илияна Йотова да свика КСНС

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, сочен за негов наследник?

О т „Възраждане“ и „Има такъв народ“ (ИТН) поискаха от президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС).

Йотова каза, че няма да свика съвет, което означава че се крие нещо, каза Костадинов. „Настоявам служебната президентка да си влезе в правомощията и да свика КСНС“, каза “ Костадин Костадинов.

ПФ поиска КСНС заради Украйна и Близкия изток

Хубаво е президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от парламентарната група (ПГ) на ИТН Станислав Балабанов. Коментарът му е по повод ситуацията в Близкия изток.

Като консервативна партия ИТН е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск, който може да бъде отпушен заради този конфликт, добави Балабанов.

Отидете и питайте Надежда Нейнски (министър на външните работи, бел. авт.) и министъра на отбраната, които миналата седмица в парламента излъгаха за ситуацията в Иран, заяви председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

От ИТН отново призоваха за оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов.

С цялата си група отиваме в министерството на земеделието, за да се опитаме да проведем изслушването на Христанов, което не се случи днес в пленарната зала, посочи Балабанов.

Радев: Ние сме в центъра на регион на нестабилност

Лидерът на „Възраждане“ коментира и самолетите на Военновъздушните сили на САЩ, разположени на летището в София. По неговите думи „военният министър лъже – няма нито учения на НАТО, нито на американската армия“.

Припомняме, че след заседанието на Съвета по сигурността миналата седмица служебният министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че самолетите са за учение и няма искане за промяна на техния статут.

Това, което се случва в момента, представлява опасност за националната сигурност, каза още Костадин Костадинов. Според него „няма по-голяма заплаха за сигурността от действията на това служебно правителство“.'

„ДПС-Ново налачо“ също призова президентът Йотова да свика КСНС.

Пред журналисти в Народното събрание заместник-председателят на ПГ на „ДПС-Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова отново отправи критики към служебния кабинет.