Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Б ългарският културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля отново е бил обект на вандалска атака. Това съобщи председателят на дружеството Люпчо Георгиевски в публикация във Фейсбук.

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба. Георгиевски подчерта, че подобни действия са поредна проява на омраза срещу македонските българи.

Той отбеляза, че нападателите са действали със скрити лица и определи нападението като политически акт.

Особено внимание в публикацията му е отделено на използвания лозунг „Македония на македонците“, който е бил изписан при атаката. Георгиевски посочи, че този призив има исторически корени във ВМРО и е бил подкрепян и от патрона на клуба Иван Михайлов.

В миналото лозунгът е носел „прогресивен и инклузивен смисъл“, свързан с идеята за обща държава на всички етноси в географския регион Македония - българи, турци, албанци, власи и други общности. Според него днес същият призив се използва от националистически среди в Северна Македония с напълно различно значение.

„Днес този призив се използва от най-ретроградните националисти в Северна Македония като израз на техния стремеж към „чиста“ нация - държава, в която са допустими само едно самоопределение и един тип мислене“, пише Георгиевски.

Той съобщи, че е подаден сигнал до компетентните институции и се очаква извършителите да бъдат установени и подведени под отговорност, макар да изразява съмнение, че това ще се случи.

Председателят на клуба постави и въпрос дали подобни действия не целят да вкарат темата за Северна Македония в политическия дневен ред на България.

„Кой и защо в Северна Македония се опитва да вкара македонската тема в изборите на съседна и братска България?“, пита Георгиевски.

Той допълни, че българското общество е изключително чувствително към случаи на дискриминация или престъпления срещу българи в Северна Македония и допусна, че подобни инциденти могат да се използват като оправдание за липсата на напредък по въпросите за правата на българската общност.

В публикацията си Георгиевски постави и въпроса за изпълнението на ангажиментите на Скопие по отношение на правата на общностите, включително промените в конституцията и мерките, заложени в плана за действие за защита на малцинствата.