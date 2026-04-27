Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Следва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство

27 април 2026, 12:12
П етдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък - 30 април, в 10:00 часа. Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова. 

Йотова посочи, че очакванията си към новоизбраните народни представители ще каже първо на тях.

"Ще чуя какви ще бъдат техните обещания и първите им стъпки, ще остана през цялото време", каза тя по повод първото заседание на новото Народно събрание. 

"Убедена съм, че ще видим нов парламент, съвсем различен. Най-важното е да бъдат променени стилът и начинът на работа в този парламент", каза президентът и посочи, че е важно да има уважение между народните представители и към всички граждани.

"Очаквам много смели и бързи решения", добави Йотова.

 

На въпрос дали очаква новото правителство да отвори Конституцията в частта, свързана със служебните правителства, Йотова каза: "Би било твърде егоистично. Зная колко важно е за институцията, която представям. Но има и доста по-важни първи задачи, те са свързани преди всичко с приемането на бюджета за тази година".

Тя обясни, че макар и за половин година, бюджетът за 2026 г. е изключително важен, защото държавата е “изправена пред блокаж”.

Президентът каза, че преди да се формира редовно правителство, трябва да се проведат консултации с парламентарните групи.

Консултациите ще се проведат веднага след конституирането на парламента и ще бъдат съобразени само с празниците, каза Йотова.

  • Начало на парламентарната процедура

Първото заседание на Народно събрание на България ще започне с полагането на клетва от народните представители, което е задължителна стъпка за встъпването им в длъжност. След това парламентът трябва да избере свое ръководство – председател и заместник-председатели.

Изборът на председател на парламента е ключов момент, тъй като той ръководи заседанията, определя дневния ред и има важна роля в организацията на законодателната дейност.

  • Формиране на парламентарни групи и консултации

След конституирането на парламента следва сформирането на парламентарните групи. Това са обединения на депутати от една и съща политическа сила, които участват организирано в работата на законодателния орган.

След този етап държавният глава трябва да проведе консултации с представителите на отделните парламентарни групи. Целта на тези разговори е да се очертаят възможностите за съставяне на стабилно правителство.

  • Процедура по съставяне на кабинет

Съгласно разписаното в Конституцията, след консултациите започва процедурата по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Първият мандат се връчва на кандидат за министър-председател, излъчен от най-голямата по численост парламентарна група – в случая „Прогресивна България“. Ако този мандат не бъде реализиран успешно, президентът има право да връчи втори и трети мандат на други парламентарни сили.

  • Следващи стъпки

Ако бъде постигнато съгласие за съставяне на правителство, предложеният кабинет се подлага на гласуване в пленарната зала. При липса на подкрепа и неуспешни мандати, Конституцията предвижда възможност за разпускане на парламента и насрочване на нови избори.

С предстоящото първо заседание на 52-рото Народно събрание започва нов етап в политическия процес в страната, в който основен приоритет ще бъде излъчването на редовно правителство.

Източник: БТА/Йоана Христова, Марин Колев    
През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

Основната цел на промените, предложени още през февруари и приети през март 2026 г., е да се отчита реалното местоживеене на семействата, а не формалните разлики между постоянен и настоящ адрес

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

След години на битка с болестта, възможностите за лечение в България са изчерпани, а последната надежда на семейството е клиника в чужбина

Ако бях ирански агент, щях да вкарам картечница" – Коул Алън разкри шокиращата некомпетентност на охраната и „правилата" си за убиване в писмо минути преди атаката

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара

Вейджия Дзян, която изигра ключова роля в организирането на събитието, бе седнала до Доналд Тръмп на подиума в момента на произвеждането на изстрелите

