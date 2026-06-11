Тейлър Суифт зашемети с диаманти и корсет на премиерата на „Играта на играчките 5“

Т ейлър Суифт бе почетен гост на световната премиера на дългоочакваната анимация „Играта на играчките 5“ (Toy Story 5) в емблематичния театър „Долби“ в Лос Анджелис. Суперзвездата изглеждаше изключително елегантно, залагайки на изящна рокля с открити рамене на марката Erdem, богато украсена с блестящи кристали, пише Page Six.

Късата рокля на певицата е част от есенната колекция за 2026 г. на дизайнера Ердем Моралиоглу. Тоалетът се отличава с перфектно структуриран корсет, пола с елегантни плоски плисета, романтични връзки около ръцете и модерен, умишлено необработен подгъв.

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В допълнение към емблематичното си червено червило, Суифт завърши визията си за червения килим с небрежна, романтична плитка, преметната на една страна.

Що се отнася до аксесоарите, личният стилист на звездата Джоузеф Касел бе заложил на обувки на висок ток в цвят сепия от Alevi Milano, изящни обеци Le Vian, пръстен с аквамарин от Selim Mouzannar и нежна диамантена гривна тип „тенис“ от Miraki. Най-голямо внимание обаче привлече огърлицата ѝ с диамантена висулка във формата на подкова – детайл, който феновете веднага разпознаха като симпатична препратка към любимата на поколения каубойка Джеси от „Играта на играчките“. Въпреки че бижуто изглежда изключително скъпо, то всъщност струва едва 80 долара.

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По време на бляскавото събитие Тейлър не пропусна да се позабавлява с актьорите от филма, като накара холивудските легенди Том Ханкс и Тим Алън да се разпишат върху нейна лична ретро VHS касета с първата част на анимацията. Самият Том Ханкс пък се възползва от случая, за да сподели пред медиите своите златни съвети за щастлив брак, адресирани към Тейлър и половинката ѝ Травис Келси.

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Завръщане към кънтри корените

14-кратната носителка на награда „Грами“ е допринесла за новото продължение на Pixar с оригинална авторска песен, озаглавена „I Knew It, I Knew You“ („Знаех си, знаех те“). Парчето е рекламирано от Disney като дългоочаквано „завръщане към кънтри корените на Тейлър Суифт“. Мелодията е вдъхновена именно от вълнуващата история на каубойката Джеси във франчайза и е написана и продуцирана съвместно с дългогодишния сътрудник и близък приятел на Суифт – Джак Антоноф.

„Писането на тази песен се усещаше едновременно като ново музикално приключение и като завръщане у дома. Да създам нещо специално за персонаж като Джеси беше предизвикателство, но в същото време ми дойде отвътре“, написа Суифт в емоционален пост в Instagram при премиерата на сингъла. „С Джак написахме това парче с толкова много обожание към тези герои, които ни караха да се смеем, да плачем и да мислим мащабно през цялото ни детство.“

Задава ли се нова музикална ера?

Изпълнителката на хита „Cruel Summer“ загатна пред почитателите си, че може би навлиза в изцяло нова кънтри ера, която да съответства на звученето на последния ѝ проект. В официалната промоционална фотосесия за песента Суифт позира в рустикален стил – с панталони с широки крачоли, яке от пачуърк с богати бродерии и обемна къдрава прическа, която силно напомня за визията от дебютния ѝ албум от далечната 2006 година.

Ефирната флорална лятна рокля, която тя носи на друга от снимките, веднага върна най-запалените ѝ фенове към носталгичния и непринуден стил на Суифт от времето на сингъла ѝ „Tim McGraw“.

Дали презаписаният албум „Taylor Swift (Taylor's Version)“ ще бъде следващото голямо музикално издание в натоварения график на поп иконата? Едно е сигурно – тя вече е подбрала перфектния гардероб за него.