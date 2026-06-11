Свят

Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Съветът на ЕС предостави частичен достъп до документ, потвърждаващ възражение срещу българския проект за възпоменателна монета от 2 евро

София-Никол Николова София-Никол Николова

11 юни 2026, 13:06
Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро
Източник: iStock

Д ържава от еврозоната е подала официално възражение срещу проекта за българската възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука. Това става ясно от документ на Съвета на Европейския съюз, предоставен частично след заявление за достъп до обществена информация, изпратено от редакцията на Vesti.bg.

Отговорът на Генералния секретариат на Съвета на ЕС от 10 юни 2026 г. потвърждава съществуването на документ № 9874/26, представляващ информационна бележка от 29 май 2026 г., свързана с възражение срещу проект за възпоменателна монета от 2 евро.

В документа се посочва, че България е внесла за одобрение проект за възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно номиналите и техническите спецификации на евромонетите, предназначени за обращение. Останалите държави членки са били уведомени за предложението на 20 май 2026 г.

Съгласно член 10, параграф 4 от същия регламент всяка държава членка от еврозоната има право в срок от седем дни след уведомяването да подаде възражение срещу предложен дизайн, ако той е вероятно да предизвика неблагоприятни реакции сред нейните граждани.

От публикуваната част на документ № 9874/26 става ясно, че на 27 май 2026 г. такава държава е подала възражение срещу българския проект.

„Държавите членки се уведомяват, че DELETED е подала такова възражение на 27 май с писмото в приложението“, се казва в документа, като името на държавата е заличено в публичната версия.

В отговора до Vesti.bg Генералният секретариат на Съвета на ЕС уточнява, че документът съдържа писмо и информация за държавата членка, подала възражението срещу предложението на България за възпоменателна монета, посветена на българската азбука.

От институцията обаче отказват пълен достъп до документа. Като мотив се посочва, че писмото представлява документ на трета страна, държава членка на ЕС, която изрично се е противопоставила на неговото разкриване на настоящия етап от процедурата.

„След внимателно разглеждане на всички принципи, свързани с това искане, Генералният секретариат на Съвета стига до заключението, че трябва да откаже достъп до писмото и информацията относно съответната държава членка на този етап, тъй като подобно разкриване би подкопало сериозно много деликатния процес на вземане на решения, който продължава, както и защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика“, се посочва в отговора.

От Съвета на ЕС допълват, че към момента не разполагат с други документи по искането. Според институцията до този етап не са провеждани заседания на Съвета или на негови подготвителни органи, на които въпросът да е бил включен в дневния ред.

Кой спря първата българска възпоменателна монета от 2 евро - тайно възражение в ЕС

По-рано тази седмица Цвета Кирилова от сдружение „Азбукари“ публикува във Facebook информация по случая, позовавайки се на документи на Съвета на ЕС.

Според нейната публикация България е внесла официално за одобрение проекта за възпоменателната монета „Българската азбука“ на 19 май 2026 г. с документ № 9435/26. Тя посочва, че впоследствие на 29 май 2026 г. е разпространен документ № 9874/26, който потвърждава, че държава от еврозоната е подала възражение срещу проекта, като в публичната версия името на държавата е заличено.

Кирилова отбелязва още, че всички последващи нумизматични каталози, специализирани издания и програми на Българската народна банка продължават да посочват монетата като планирана за издаване през втората половина на 2026 г. с тираж от 1 милион броя.

По думите ѝ това е „силен индикатор, че възражението не е довело до отпадане на емисията или че впоследствие въпросът е бил решен по процедурен път“.

В публикацията си тя посочва още, че към момента няма публикуван документ на Съвета на ЕС, който да разкрива коя е държавата, подала възражението, както и че всички твърдения в социалните мрежи, които посочват конкретна държава, не са подкрепени с официален източник.

Според публикуваната от нея информация дизайнът на монетата представлява композиция от букви на кирилица и надпис „БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА“. Автори на проекта са Светлин Балездров и Стоян Дерчев.

Кирилова припомня също, че след присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. кирилицата става третата официална азбука на ЕС наред с латиницата и гръцката азбука. По тази причина кирилицата присъства върху евробанкнотите, а с въвеждането на българските евромонети присъствието ѝ се разширява и върху евромонетите.

В публикацията си тя отбелязва, че най-важният оставащ въпрос е коя държава е подала възражението и на какво основание, като подчертава, че официалният документ по този въпрос все още не е публичен.

Кирилова посочва още, че предположенията, че това е Австрия, към момента не са подкрепени с официален източник.

Автор: София-Никол Николова
България еврозона възпоменателна монета българска азбука Съвет на ЕС кирилица евромонети възражение Българска народна банка европейска политика
Последвайте ни
Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Съветът на ЕС отказва да разкрие коя държава е възразила срещу българската възпоменателна монета от 2 евро

Мистерията „Полет 171“: Какво се случи в кокпита преди катастрофата

Мистерията „Полет 171“: Какво се случи в кокпита преди катастрофата

Единият от обвиняемите за катастрофата на

Единият от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище в "Кремиковци"

Американски дипломат е намерен мъртъв, задържана е мистериозна жена

Американски дипломат е намерен мъртъв, задържана е мистериозна жена

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Тойода все пак не е сам: Mazda тества нов начин да спаси ДВГ

Тойода все пак не е сам: Mazda тества нов начин да спаси ДВГ

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тейлър Суифт зашемети с диаманти и корсет на премиерата на „Играта на играчките 5“

Тейлър Суифт зашемети с диаманти и корсет на премиерата на „Играта на играчките 5“

Любопитно Преди 16 минути

Поп иконата се появи като специален гост на червения килим в Лос Анджелис, облечена в зашеметяваща рокля на Erdem. Суифт, която е написала нова оригинална песен за анимацията, съчета луксозния си тоалет с деликатен детайл в чест на каубойката Джеси

Нов импулс в отношенията София - Анкара: "Боташ" и нови енергийни хоризонти

Нов импулс в отношенията София - Анкара: "Боташ" и нови енергийни хоризонти

България Преди 20 минути

Договорът с турската държавна компания и енергийната свързаност бяха сред ключовите теми в разговорите между външните министри на България и Турция, заедно със сигурността, миграцията и регионалното сътрудничество

Бен Афлек разкрил най-големия си проблем в любовта години преди разводите

Бен Афлек разкрил най-големия си проблем в любовта години преди разводите

Любопитно Преди 1 час

След два неуспешни брака и серия от шумни раздели, Бен Афлек отново е готов за срещи. Едно негово шокиращо откровено интервю от края на 90-те години обаче хвърля светлина върху това защо романсите му винаги завършват с катастрофа

<p>ЕЦБ е &bdquo;напът към политическа грешка&ldquo;</p>

ЕЦБ се готви за „застрахователно повишение“ на лихвите, докато войната в Иран засилва инфлацията в еврозоната

Пари Преди 1 час

Анализатори предупреждават за риск от забавяне на икономиката въпреки новото повишение

Нова тревога около АЕЦ "Запорожие": Централата остана без външно електрозахранване

Нова тревога около АЕЦ "Запорожие": Централата остана без външно електрозахранване

Свят Преди 1 час

Не е регистрирано изтичане на радиация, съобщи МААЕ

<p>Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за нови доставки на военна помощ</p>

Димитър Стоянов: За последния месец няма постъпило искане от Киев за нови доставки на военна помощ

България Преди 1 час

Държавата е длъжна да намери баланс между международните си ангажименти и необходимостта да гарантира собствената си отбранителна способност, отбеляза министърът на отбраната

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

КЗП отчете ръст в нарушенията за необосновано повишаване на цените

България Преди 1 час

„За всяко едно такова нарушение се предприемат съответните мерки в съответствие със законодателството“, посочи председателят на Комисията Александър Колячев

<p>Актьорът Тайлър Мейн&nbsp;с тежка диагноза, която масово се свързва само с жените</p>

Звездата от „Х-Мен“ Тайлър Мейн разкри, че се бори с рядък вид рак на гърдата

Свят Преди 1 час

59-годишният бивш борец и актьор Тайлър Мейн сподели в емоционално видео, че е диагностициран с рак на гърдата. Той призна, че първоначално е изпитвал срам, но е решил да говори открито, за да спаси други мъже, които пренебрегват симптомите

Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

Амбициозни, но без работа: Кое е новото „нормално“ за младите в България и Великобритания

Свят Преди 1 час

Как младите хора оцеляват с ниски доходи, ограничени възможности и дългосрочна безработица

Защо Шакира отличи Кристиано Роналдо пред Меси и Пеле в химна на Мондиала "Dai Dai"

Защо Шакира отличи Кристиано Роналдо пред Меси и Пеле в химна на Мондиала "Dai Dai"

Любопитно Преди 2 часа

Футболният свят затаи дъх пред най-големия Мондиал в историята със 104 мача. Докато Мексико и Южна Африка откриват битката, хитът „Dai Dai“ на Шакира и Burna Boy вече завладява трибуните, отдавайки почит на легенди като Меси и Кристиано Роналдо

Волтова дъга удари двама работници в Хасковско

Волтова дъга удари двама работници в Хасковско

България Преди 2 часа

Те са извършвали ремонт на територията на електрическа подстанция

Принцеса Даяна

„Защо Бог е измислил секса?“: Скандални писма на принцеса Даяна отиват на търг

Любопитно Преди 2 часа

Написана между юли и декември 1991 г., кореспонденцията описва подробно приятелството на принцесата с британската звезда Терънс Стамп

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

Демерджиев: Започват мащабни действия срещу опасното шофиране

България Преди 2 часа

Проверени са над сто мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, съобщи вътрешният министър

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

След катастрофата на „Челопешко шосе“: Тежки последици за единия от пострадалите пътници в автобуса

България Преди 2 часа

Това обясни д-р Станислав Милев от болница „Света Анна”

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

Заловиха над 1000 контрабандни лекарства и хранителни добавки на ГККП "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Любопитно Преди 2 часа

Откритието е част от археологическите проучвания в един от най-значимите антични градове в България.

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Ромина пак блесна като блондинка, празнува годишнина с Дарко в Гърция

Edna.bg

Лято по сандали: обувки, педикюр и малките детайли, които завършват визията

Edna.bg

Никола Цолов: Не търся само победи, най-важното е да събираме точки

Gong.bg

Любо Пенев: Водя война, но ще победя, връзката ми с Локомотив София се подновява

Gong.bg

МВР залови над 100 участници в нерегламентирано авто и мото събиране край Пловдив

Nova.bg

Обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище, което ще му бъде отнето

Nova.bg