Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април

27 април 2026, 10:40
Източник: БТА

С лужебното правителство с премиер Андрей Гюров пое управлението на страната на 19 февруари 2026 г., след политическа криза и оставката на предходния редовен кабинет. То беше назначено от президента Илияна Йотова с основната задача да организира предсрочните парламентарни избори и да осигури нормалното функциониране на държавата до излъчването на ново правителство.

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Кабинетът „Гюров“ влезе във властта: Кадри от клетвата на 106-ото правителство
Основните задачи на служебния кабинет

Още при встъпването си в длъжност кабинетът заяви, че няма да бъде „политически проект“, а ще работи в рамките на ограничените правомощия на служебно правителство. „Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно“, заяви Гюров при полагането на клетва.

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април. Това включваше организацията на изборния процес, работата на администрацията и мерки срещу изборни нарушения, като ключова роля имаше Министерството на вътрешните работи.

Паралелно с това кабинетът трябваше да осигури функционирането на държавата в условията на продължаваща политическа нестабилност и обществено недоверие, породено от протестите в края на 2025 г.

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

Какво свърши кабинетът

В рамките на своя мандат служебното правителство:

  • Организира и проведе предсрочните парламентарни избори, насрочени с указ на президента;
  • Осигури административната и логистичната подготовка на вота;
  • Работи по гарантиране на честността на изборния процес и ограничаване на практики като купуването на гласове;
  • Поддържаше функционирането на държавните институции и публичните услуги в условията на политически преход;
  • Продължи външнополитическата линия на страната, включително сътрудничеството с партньорите от ЕС и НАТО;
  • Проведе срещи и координация по теми, свързани със сигурността и международната обстановка.

В същото време кабинетът работеше с ограничен времеви хоризонт и без парламентарна подкрепа за дълбоки реформи, което е характерно за всички служебни правителства.

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Критики и политическа среда

По време на мандата не липсваха и политически реакции. Част от партиите отправиха критики към решения на кабинета, включително по теми, свързани със сигурността и комуникацията с парламентарните сили.

Тези реакции се вписват в по-широкия контекст на политическо противопоставяне и липса на стабилно парламентарно мнозинство.

Кога приключва мандатът

Мандатът на служебното правителство приключва с конституирането на ново Народно събрание и излъчването на редовен кабинет. След изборите на 19 април започва процедурата по свикване на парламента, консултации с политическите сили и връчване на мандати за съставяне на правителство.

До избирането на редовен кабинет служебното правителство продължава да изпълнява функциите си.

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет
Какво предстои

След приключването на мандата на служебния кабинет следват няколко ключови стъпки:

  • Свикване на новото Народно събрание;
  • Избор на председател и формиране на парламентарни групи;
  • Провеждане на консултации при президента;
  • Връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство;
  • Възможно съставяне на редовен кабинет или нов политически цикъл при неуспех.

С приключването на мандата на служебния кабинет фокусът се измества изцяло към способността на новоизбрания парламент да излъчи работещо мнозинство и стабилно управление. Предстоящият период ще бъде определящ за политическата посока на страната, тъй като ще покаже дали ще бъде постигнато съгласие по ключови приоритети или ще се стигне до нов етап на политическа несигурност. В този контекст ролята на институциите и диалогът между парламентарните сили ще бъдат от решаващо значение за развитието на управленския процес през следващите месеци.

Ако парламентът не успее да излъчи правителство, Конституцията предвижда нови избори и съответно нов служебен кабинет.

По темата

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

„Не очаквам прошка": Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

„Когато си значим, те преследват": Тръмп превръща опасността в политически актив

„Свършихте фантастична работа": Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

Как лесно да сканираме документи с Android

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Третият е излишен: Какво е „фъбинг" и как телефонът убива връзката ви

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България" ще се случат

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg
1

Откриха 40 нови водопади в Балкана

sinoptik.bg

Елена Калевска: Бяха платили добре, за да ми направят магия

Edna.bg

Планирай седмицата с усмивка - 5 стъпки в понеделник

Edna.bg

Спалети: Трябва да побеждаваме, за да заслужим Шампионска лига

Gong.bg

Неймар не се яви на тренировка

Gong.bg

Колко пари са нужни за месечна издръжка у нас

Nova.bg

31 години след кражба жена получи писмо за прекратено производство

Nova.bg