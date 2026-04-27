Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

С лужебното правителство с премиер Андрей Гюров пое управлението на страната на 19 февруари 2026 г., след политическа криза и оставката на предходния редовен кабинет. То беше назначено от президента Илияна Йотова с основната задача да организира предсрочните парламентарни избори и да осигури нормалното функциониране на държавата до излъчването на ново правителство.

Основните задачи на служебния кабинет

Още при встъпването си в длъжност кабинетът заяви, че няма да бъде „политически проект“, а ще работи в рамките на ограничените правомощия на служебно правителство. „Не обещаваме чудеса, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно“, заяви Гюров при полагането на клетва.

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април. Това включваше организацията на изборния процес, работата на администрацията и мерки срещу изборни нарушения, като ключова роля имаше Министерството на вътрешните работи.

Паралелно с това кабинетът трябваше да осигури функционирането на държавата в условията на продължаваща политическа нестабилност и обществено недоверие, породено от протестите в края на 2025 г.

Какво свърши кабинетът

В рамките на своя мандат служебното правителство:

Организира и проведе предсрочните парламентарни избори, насрочени с указ на президента;

Осигури административната и логистичната подготовка на вота;

Работи по гарантиране на честността на изборния процес и ограничаване на практики като купуването на гласове;

Поддържаше функционирането на държавните институции и публичните услуги в условията на политически преход;

Продължи външнополитическата линия на страната, включително сътрудничеството с партньорите от ЕС и НАТО;

Проведе срещи и координация по теми, свързани със сигурността и международната обстановка.

В същото време кабинетът работеше с ограничен времеви хоризонт и без парламентарна подкрепа за дълбоки реформи, което е характерно за всички служебни правителства.

Критики и политическа среда

По време на мандата не липсваха и политически реакции. Част от партиите отправиха критики към решения на кабинета, включително по теми, свързани със сигурността и комуникацията с парламентарните сили.

Тези реакции се вписват в по-широкия контекст на политическо противопоставяне и липса на стабилно парламентарно мнозинство.

Кога приключва мандатът

Мандатът на служебното правителство приключва с конституирането на ново Народно събрание и излъчването на редовен кабинет. След изборите на 19 април започва процедурата по свикване на парламента, консултации с политическите сили и връчване на мандати за съставяне на правителство.

До избирането на редовен кабинет служебното правителство продължава да изпълнява функциите си.

Какво предстои

След приключването на мандата на служебния кабинет следват няколко ключови стъпки:

Свикване на новото Народно събрание;

Избор на председател и формиране на парламентарни групи;

Провеждане на консултации при президента;

Връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство;

Възможно съставяне на редовен кабинет или нов политически цикъл при неуспех.

С приключването на мандата на служебния кабинет фокусът се измества изцяло към способността на новоизбрания парламент да излъчи работещо мнозинство и стабилно управление. Предстоящият период ще бъде определящ за политическата посока на страната, тъй като ще покаже дали ще бъде постигнато съгласие по ключови приоритети или ще се стигне до нов етап на политическа несигурност. В този контекст ролята на институциите и диалогът между парламентарните сили ще бъдат от решаващо значение за развитието на управленския процес през следващите месеци.

Ако парламентът не успее да излъчи правителство, Конституцията предвижда нови избори и съответно нов служебен кабинет.