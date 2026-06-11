Оспорвана надпревара и ярки победители белязаха най-големия творчески фестивал у нас, ФАРА 2026

П од мотото „Идеите празнуват“ 26-ото издание на фестивала ФАРА се проведе от 4 до 6 юни в Международния конгресен център в Бургас.

Тази година най-големият форум на комуникационната индустрия у нас събра повече от 600 представители на бранша. В конкурсната програма постъпиха 337 заявки (с 15% повече от миналата година), подадени от 29 агенции. Изданието се отличи с обновен регламент, нови категории и нова специална награда – „Бранд мениджър на годината“, насочена към професионалистите в компаниите партньори на комуникационните агенции.

Източник: ФАРА 2026

Отличието „Агенция на годината“ за трета поредна година спечели агенция HUMAN, последвана от Saatchi & Saatchi, част от Publicis Group България на второ място, и агенция Noble на трето. Трите агенции се наредиха достойно в призовата тройка само с по една точка разлика, прецедент в историята на конкурса. Повече за резултатите на финалистите моля, вижте ТУК.

„Близките резултати на победителите са показателни за високата летва, поставена от водещите творчески и медийни агенции на пазара. Нивото в сектора става все по-силно – факт, който беше отбелязан и от чуждестранните ни гости. От сцената на ФАРА празнуват все повече идеи, които са социално ангажирани и имат обществен отпечатък, а не са просто в подкрепа на бизнес“, отбеляза Катя Димитрова, председател на Управителния съвет на БАКА.

Наградата за „Рекламодател на годината“ отиде при Fashion Days, последвани от Фондация „Заедно в час“ – отново с разлика от само една точка – и Carlsberg България на трето място. Отличието беше връчено от Диана Саватева, Заместник-кмет "Култура и вероизповедание" към Община Бургас. Всички резултати на финалистите моля, вижте ТУК.

Източник: ФАРА 2026

Бранд мениджър на годината стана Виктория Станчева от Fashion Days, а Изгряваща звезда – Теменуга Георгиева от агенция &play. Наградите връчиха Десислава Стоянова, заместник-председател на Управителния съвет на БАКА, и Таня Йорданова, мениджър на Асоциацията.

Източник: ФАРА 2026

От сцената на ФАРА тази година бяха връчени и наградите в конкурса Young Lions PR, организиран от БАКА в партньорство с БАПРА. Състезанието беше спечелено от Владимир Николов от Noble и Мира Найденова от All Channels Group. Наградата връчи Ива Григорова, председател на БАПРА.

Всички наградени по време на ФАРА 2026 може да видите ТУК.

Водещ на церемонията бе чаровната Карин Околие, български лекоатлет, телевизионен водещ и създател на подкаст.

За пръв път в историята на ФАРА заедно на сцената се качиха четирите водещи комуникационни асоциации – БАКА, БАПРА, БДВО и IAB България, за да споделят приоритетите на стратегическото обединение помежду си в резултат на подписания преди месец Меморандум за партньорство. Непосредствени стъпки пред обединението са провеждане на национално проучване на пазара с цел да изведе основните предизвикателства пред сектора; провеждане на срещи с основните заинтересовани страни на бранша: бизнес/ клиенти, медии и институции, и въвеждане на финансов регламент при провеждане на конкурси за избор на агенция-партньор. Предстои обединението да се гласува от ОС на дружествата.

Асоциациите бяха представени от председателите си Гергана Иванова (БДВО), Ива Григорова (БАПРА), Мариан Найденов (IAB България) и Катя Димитрова (БАКА), както и от членове на управителните съвети – Александър Христов, Александър Дурчев, Дария Сърменова-Илиева и Мария Славова.

Гост-лектори на ФАРА тази година бяха впечатляващи имена от световната и българска творческа сцена като Лазар Джамич, Том Еванс, Люк Ли, Барбара Грабивода, Шърли Стоуни, Боян Златарски, Радослав Бимбалов.

В рамките на ФАРА 2026 беше представено заданието на състезанието Creative Express под надслов „От Бургас до Барселона“, което БАКА провежда с подкрепата на Фондация „БУРГАС – 2032“. Състезанието е насочено към млади таланти до 28 години, а задачата на участниците ще бъде да създадат оригинално видео произведение на тема „Лицата на Бургас“, което интерпретира духа, хората, енергията и културната идентичност на града в европейски контекст.