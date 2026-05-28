Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

П равосъдният министър Николай Найденов коментира оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба с думите, че очакванията към него са били по-големи. Според министъра оттеглянето от ръководния пост е „само половинчато изпълнение“ на исканията, тъй като целта е Сарафов да напусне изцяло съдебната система.

„Не бих го поздравил за оставката, защото очакванията бяха други. Той направи първа крачка, но само като ръководител на Следствието“, заяви Найденов преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет.

По думите му Сарафов има възможност да се оттегли от системата по всяко време, а настоящото решение е само начало на процеса. Министърът подчерта, че е подписал жалбата до Върховния административен съд с убеждението, че магистратите ще се произнесат по изложените аргументи.

Найденов посочи още, че мотивите за исканото дисциплинарно производство срещу Сарафов са „ясни и изчерпателни“ и според него процедурата трябва да продължи, за да се установи дали твърденията срещу него отговарят на фактите.

„Искането ми е за дисциплинарно освобождаване от длъжност – изцяло от съдебната система“, подчерта министърът.

Той предупреди, че ако искането му бъде оставено без разглеждане, това би оставило редица въпроси без отговор, предаде NOVA. След решението на ВАС Министерството на правосъдието ще прецени дали има основания за ново обжалване.

Найденов уточни още, че няма правомощия при избора на временно изпълняващ длъжността директор на Националната следствена служба, но изрази надежда за промяна в ръководството.

Още вчера Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Днес решението беше подкрепено от осем членове на колегията.

Сарафов няма да получи обезщетение в размер на 20 заплати, тъй като не напуска съдебната система, а ще бъде преназначен на друга длъжност. Междувременно остава в сила и решение на Конституционния съд от 2017 г., според което магистрат не може автоматично да бъде освобождаван от длъжност само заради образувано дисциплинарно производство.

Правосъдният министър коментира и казуса около българския европрокурор Теодора Георгиева.

Той съобщи, че на 4 юни предстои среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, на която ще бъдат обсъдени обстоятелствата около случая. Според Найденов е необходима повече публичност, но изрази съмнение, че парламентарна комисия би могла да изясни всички факти около избора на Георгиева.