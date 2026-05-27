Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

„Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система“.

Това каза пред журналисти в Стара Загора президентът Илияна Йотова. Тя посочи, че смята, че днешната оставка на Борислав Сарафов е началото.

„Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие. Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и да чакаме само „на парче“ взети решения“, каза Йотова и подчерта, че е важно хората да получават справедливост.

„Това е нашето желание като български граждани“, заяви президентът.

Тя коментира и бъдещето на комплекса „Марица изток“ и допълни, че настоящото правителство прави всички усилия, за да се договорят останалите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Надявам се сега на новото правителство да предоговори известна част от тези ангажименти на България към Комисията. Моето категорично становище е, че ние не сме готови за реформа в този сектор все още“, подчерта Йотова.

Тя даде положителна оценка на правителството по отношение на справянето с наводненията през последните дни.

„Аз няма да забравя деня, в който всички ние празнувахме в неделя. Екипи оставиха всичко друго, за да могат да помогнат на хората в Севлиево, където беше и най-големият проблем. Буквално за няколко часа бяха сменени съответните тръби и, както виждате, макар и бавничко, вчера хората започнаха да получават вода, защото имаше голяма опасност и от епидемии, от екологична катастрофа“, каза Илияна Йотова и изрази надежда, че постепенно ще се възстанови целият район.

Тя благодари на всички институции, доброволци и екипи, участвали в преодоляването на кризата.

По повод случая със загиналото момиче от Благоевград и протестите срещу наркоразпространението, Йотова заяви, че проблемът не се изчерпва само с правосъдието. Според нея са пропуснати важни етапи, свързани с превенцията и работата с децата още в училище.

„Не функционира както трябва Националната агенция за борба с наркоразпространението, не работят добре профилактичните и превантивните програми“, каза тя.

По думите ѝ е необходима структура с по-сериозни правомощия за борба с разпространението на наркотици, включително и в онлайн пространството.

Йотова заяви още, че общините могат да разчитат на подкрепата ѝ и отбеляза, че поддържа постоянен контакт с местната власт и участва активно в заседанията на Национално сдружение на общините в Република България.

Според нея предложенията за бъдещата финансова рамка на Европейския съюз не са в полза на държави като България, тъй като поставят финансирането в зависимост от реформи, оценявани от Европейска комисия.

„Трябва да си стиснем ръцете всички – изпълнителна власт, президентство, Народно събрание и общини, за да защитим българската позиция“, посочи президентът. „Нямам кой знае какви правомощия по закон, но имам най-важното – възможността да бъда мост между местната власт и останалите институции“, каза Йотова.

Тя предупреди, че част от предстоящите европейски политики и реформи могат да се окажат неблагоприятни за страни като България, ако не бъдат отчетени националните специфики. Според нея е необходимо институциите и местната власт да действат заедно в защита на българската позиция пред европейските партньори.

В отговор на въпрос, свързан с евентуална нейна бъдеща кандидатура за президент, Йотова заяви, че към момента получава подкрепа и предложения от инициативни комитети и граждани, но все още не е взела окончателно решение.

„Оставила съм си още малко време за размисъл, но когато взема решение, ще го обявя в Стара Загора“, посочи държавният глава.

Йотова е в Стара Загора за церемонията по награждаване „Социално отговорни компании - партньор на община“ за 2025 г. Доброто взаимодействие между местната власт и бизнеса е задължително условие за развитие на страната ни, каза в приветствието си там тя и посочи, че има три направления с огромен потенциал за България - изкуственият интелект и високите технологии, енергийната инфраструктура и производството. Според Йотова основен фактор за развитието на страната е развитието на регионите. Тя отбеляза, че европейската политика е насочена именно към изравняване на стандартите между различните региони.