Кралицата на Норвегия е приета в болница

К ралицата на Норвегия, 88-годишната Соня, е била приета в болница в Осло заради проблеми със сърдечния ритъм, съобщиха от норвежкия кралски дворец.

По информация на двореца състоянието ѝ е стабилно, но лекарите са преценили, че е необходимо тя да остане под медицинско наблюдение през следващите няколко дни.

Това не е първият подобен здравословен инцидент за норвежката кралица през последните месеци. През януари Соня получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция е получила ускорен и неритмичен пулс. Тогава тя беше хоспитализирана за кратко, а процедурата по поставянето на устройството премина успешно.

Кралският дворец не съобщава подробности дали сегашното ѝ състояние е свързано с предишните проблеми, но уверява, че кралицата получава необходимите медицински грижи.

Новината предизвика широк обществен отзвук в Норвегия, където кралица Соня остава една от най-уважаваните фигури в кралското семейство. През годините тя активно участва в обществения и културния живот на страната, а често придружава крал Харалд V при официални визити и държавни събития.

Според норвежки медии 89-годишният крал Харалд V ще продължи планираната си програма и визитите си в страната, въпреки хоспитализацията на съпругата му.

През последните години здравословното състояние на кралската двойка неведнъж е било повод за обществено внимание. Самият крал Харалд също претърпя медицински процедури и хоспитализации, свързани със сърдечни проблеми.

Засега от двореца не уточняват кога кралица Соня ще бъде изписана.