Свят

Какво не е наред с алкалната диета?

Защо лимоните и месото не могат да променят киселинността на кръвта ни и каква е истинската причина алкалната диета да работи

28 май 2026, 09:53
Какво не е наред с алкалната диета?
Източник: iStock

П ривържениците на алкалната диета обещават защита срещу рак, стареене и наднормено тегло. Основната идея е, че храната уж „подкислява“ тялото и променя pH на кръвта. Разгледахме какво знае съвременната медицина за това и защо ползите от зеленчуците не се дължат на алкализиране.

Идеята за подкиселяване на тялото звучи просто: месото, захарта и кафето създават киселинна среда, докато зелените зеленчуци и лимоните я алкализират. Освен това съществува популярно схващане, че консумацията на храни с високо съдържание на алкали – тоест храни с високо pH – може да повиши pH на тялото, като по този начин създаде неблагоприятна среда за развитие на рак. Това е причината алкалните диети, содата бикарбонат и детоксикациите да станат толкова популярни. От физиологична гледна точка обаче това е силно опростено обяснение.

Вижте кои храни са истински врагове на всяка диета
7 снимки
храни диета
храни диета
храни диета
храни диета

Поддръжниците на тази диета често цитират реален химичен експеримент от 1912 г., който обърква хората. В тогавашните лаборатории храната е била изгаряна и е измервано pH на получената пепел. Месото е произвеждало киселинна пепел, докато зеленчуците – алкална пепел.

Как работи тялото в действителност?

При здрав човек pH на кръвта остава в много тесен диапазон – приблизително 7,35–7,45. Всичко извън тези граници е опасно медицинско състояние, а не следствие от лошо хранене. Балансът на киселини и основи се следи постоянно от белите дробове и бъбреците.

Ето защо храната практически няма ефект върху pH на кръвта при здрав човек. След пържола или лимон кръвта ви не става кисела или алкална – тялото бързо компенсира всякакви малки колебания.

Не бива да забравяме и стомаха. Той има изключително киселинна среда (pH около 1,5–3,5), която е жизненоважна за храносмилането и защитата от бактерии. Всяка алкална храна, която попадне там, веднага бива неутрализирана от солната киселина.

Бабината диета, която топи мазнините без глад
4 снимки
диета
диета
диета
диета

Забележка: Диетата все пак може да промени pH на урината. Това е отдавна известен факт и не се счита за признак на подкиселяване на самото тяло. Например, богатите на протеини храни правят урината по-киселинна, докато плодовете и зеленчуците я правят по-алкална.

Откъде тогава се появи митът?

Голяма част от това вярване произтича от стара хипотеза, че киселинните храни извличат калций от костите и увеличават риска от остеопороза. Мащабни прегледи на съвременни проучвания обаче не откриват убедителни доказателства за подобна връзка.

Няма доказателства и че алкалната диета може да промени средата около туморите. Туморните клетки естествено създават киселинна среда около себе си и една чиния салата не може да промени това. От известния онкологичен център „MD Anderson“ посочват, че диетата не може да промени pH на кръвта до степен, която да повлияе на растежа на тумора.

Защо алкалната диета все пак помага?

Това не означава, че целият режим е напълно безполезен. Хората, които преминават на алкална диета, често започват да ядат много повече зеленчуци, плодове, бобови растения и по-малко преработени храни (fast food). Това наистина намалява риска от сърдечно-съдови заболявания и проблеми с бъбреците. Причината обаче не е в алкализирането, а в общото здравословно хранене.

Как да спрем да мислим за вредна храна, когато сме на диета
8 снимки
разходка куче жена гора
чаша вода лимон
диня
секс преяждане

Важно изключение: При хора с тежки бъбречни заболявания киселинно-алкалното равновесие наистина може да се наруши. Хроничната бъбречна недостатъчност понякога води до метаболитна ацидоза, която изисква сериозна медицинска намеса. Това обаче е лечение на конкретна патология, а не борба срещу митичната „киселинност от храната“.

Какъв е крайният извод?

Тялото не се подкиселява от кафе, месо или хляб. При здрав човек pH на кръвта не се влияе от храната. Въпреки това, диетата, богата на зеленчуци, плодове и минимално преработени продукти, остава изключително полезна – но по съвсем стандартни, научно доказани и добре проучени причини.

Източник: Рамблер    
алкална диета pH баланс здравословно хранене метаболизъм митове за здравето киселинно-алкално равновесие диетология онкология бъбречна функция хранене и медицина
Последвайте ни
Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
Легенда на Ferrari: Дори китайците няма да искат да копират Luce

Легенда на Ferrari: Дори китайците няма да искат да копират Luce

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Любопитно Преди 32 минути

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд“

,

„Тренд“: Над половината българи вече гледат с оптимизъм на бъдещето на страната

България Преди 34 минути

Изборите от 19 април донесоха рязък скок в доверието към новия парламент и правителството, а песимизмът за личните доходи и икономиката намалява, сочат данните на агенцията

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

България Преди 44 минути

Целта е той да напусне изцяло съдебната система, заяви Николай Найденов

Пламен Абровски

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

България Преди 52 минути

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна. „Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ“, заяви министърът

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Технологии Преди 1 час

Технологичният гигант пуска глобално „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ и „WhatsApp Plus“. Срещу месечна такса от 3$ до 4$ потребителите ще получат достъп до допълнителни анализи, премиум стикери и по-големи възможности за персонализация

Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

Любопитно Преди 1 час

Огромно дърво се стовари върху коли в Асеновград

Огромно дърво се стовари върху коли в Асеновград

България Преди 1 час

Един от автомобилите е напълно смазан, улицата е блокирана

Изследват морето край Варна за замърсяване след изтичане на фекални води от хотел

Изследват морето край Варна за замърсяване след изтичане на фекални води от хотел

България Преди 1 час

Взета е проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Свят Преди 1 час

СЗО предупреждава, че мярката може да ускори разпространението на вируса чрез нелегални маршрути

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

България Преди 2 часа

Общинските съветници прегласуват решението след ветото на Васил Терзиев и пореден протест срещу презастрояването

,

Безсмъртна медуза: Биолози разкриха тайната на създание с вграден механизъм срещу стареене

Любопитно Преди 2 часа

Учените дешифрираха генетичния код на Turritopsis dohrnii – единственият организъм на Земята, способен да рестартира жизнения си цикъл

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Инвеститорите се опасяват, че напрежението около Ормузкия проток може да разтърси световната икономика

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Свят Преди 2 часа

Киев обяви, че ще засили ударите срещу руската нефтена индустрия, а Москва заплаши с нови масирани удари по Украйна

<p>Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си</p>

Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си

Свят Преди 3 часа

300 000 барела суров петрол не стигнаха до Карибите на фона на натиска от САЩ

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Свят Преди 3 часа

След визитите в Париж и Берлин министър-председателят разговаря с Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Сексът е следствие, а не причина да бъдеш с нея

Edna.bg

В нова лента: Захари Бахаров - от мафиотски бос до полицай, ще бъде „баща" на Алена Вергова

Edna.bg

Разделя ли се Майкон с Левски - бразилецът със силни думи

Gong.bg

Ефе Али: Локомотив показа кой е царят на Пловдив

Gong.bg

Пламен Абровски: Още през 2023 г. общината трябваше да изчисти „незаконния град” край Варна. Може да го направи и сега

Nova.bg

Рюте: България е важен партньор в НАТО. Радев: Алиансът трябва да има ясна визия

Nova.bg