Свят

Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си

300 000 барела суров петрол не стигнаха до Карибите на фона на натиска от САЩ

28 май 2026, 07:19
Източник: AP/БТА

Т анкер, натоварен с 300 000 барела руски суров петрол за Куба, се е отклонил от курса си към Карибите, предаде Ройтерс, като се позова на данни от специализирания сайт за проследяване на кораби Ел Ес И Джи (LSEG).

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Танкерът "Юниверсъл" (Universal) е отплавал от руско пристанище в Балтийско море през април.

Куба изпитва тежък недостиг на гориво и в страната има чести спирания на тока. 

Откакто през януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му бяха задържани от американските сили, САЩ прекъснаха износа на петрол от Венецуела за Куба. Освен това американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи наказателни мита на всяка друга страна, която изпраща суров петрол за Куба.

"Куба е свършена!": Тръмп с остри думи

Последната доставка на петрол до Куба бе осъществена в края на март от плаващия под руски флаг петролен танкер "Анатолий Колодкин". 

Източник: БТА/Николай Велев    
танкер руски петрол Куба доставка на гориво енергийна криза LSEG Юниверсъл петролен танкер международни санкции суров петрол
Киев обяви, че ще засили ударите срещу руската нефтена индустрия, а Москва заплаши с нови масирани удари по Украйна

Когато САЩ купуват територията от Русия, местните жители си лягат на 6 октомври и се събуждат на 18 октомври... но пак в петък

Съдия Гарнет: Вие бяхте запознати с борбата му със зависимостта

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофара

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

Текат претърсвания

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Установени са удостоверения за търпимост с невярно съдържание

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

