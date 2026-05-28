Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

28 май 2026, 06:30
П оловин България се изправя пред заплаха от локални наводнения, ураганен вятър и ледени късове в следващите часове. НИМХ издаде официално предупреждение от първа степен - жълт код за 11 области, където мощни купесто-дъждовни облаци ще сринат температурите и ще донесат опасни гръмотевични бури в четвъртък.

Експертите съветват гражданите да бъдат изключително внимателни за летящи предмети на открито и да избягват пътуванията, освен ако не са наложителни, преди времето рязко да се успокои в петък.

Жълт код за вятър е обявен за областите: Видин, Монтана, Враца и Благоевград.

Жълт код за дъжд е обявен за областите: Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол.

От НИМХ съветват при жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

От НИМХ съветват при жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Предупреждения за опасно време в 11 области, според НИМХ Източник: НИМХ

Прогноза за четвъртък, 28 май

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър. В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в Централния и Източния Предбалкан. Ще има и градушки.

Максималните температури ще бъдат от 22°-23° в североизточните до 32°-33° в крайните югозападни райони, в София – около 25°. Атмосферното налягане през деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средното за месеца. Вечерта налягането ще започне да се повишава.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието ще духа умерен вятър от север-североизток. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни темепратури на НИМХ за четвъртък, 28 май Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва в 20 ч. и 55 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 1 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 51 мин. и изгрява в 18 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: три дни преди пълнолуние.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°.

В събота ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават.

Източник: НИМХ    
