Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

У краинският президент Володимир Зеленски заяви в редовното си видеообръщение, че се планират още удари навътре в руска територия, предадее ДПА.

Зеленски отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Москва, че тя "ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася". Украинският лидер добави, че основа мишена остава руската нефтена промишленост, понеже Киев се стреми да намали приходите на Москва от износ на енергоносители.

През последните седмици Зеленски публикува в социалните мрежи редица видеа и снимки, на които се вижда как украинската армия поразява обекти в Русия. Руските власти заявиха, че при атаките е имало цивилни жертви, както и материални щети по граждански обекти.

В края на миналата седмица Русия обвини Украйна в извършването на смъртоносен удар по общежитие в град Старобелск в контролираната от Москва Луганска област, като по последни данни при атаката са убити 21 души, много от които са момичета на възраст между 14 и 18 г.

Генералният щаб на украинската армия каза, че ударът е бил насочен към команден център за дронове.

Президентът на Русия Владимир Путин разпореди ответни мерки и в неделя руските сили предприеха масирана атака, при която срещу Украйна беше изстреляна и балистична ракета със среден обсег "Орешник".

Руското външно министерство призова чужденците да напуснат украинската столица заради предстояща серия от атаки по обекти на украинската отбранителна индустрия в Киев. Ведомството посочи, че планираните удари са ответна мярка за убийството на цивилни в Старобелск.

През последните месеци войната между Русия и Украйна навлезе в нов етап, при който Киев все по-често нанася удари по цели навътре в руска територия. Украинските власти определят тези атаки като опит да отслабят военния и икономическия потенциал на Москва, особено чрез удари по нефтени бази, рафинерии и логистична инфраструктура.

Москва от своя страна обвинява Украйна в атаки срещу цивилни обекти и обещава твърд отговор. След смъртоносния удар в Старобелск Русия засили въздушните атаки срещу украински градове и предупреди за нови удари по отбранителни обекти в Киев. Ескалацията засилва опасенията от още по-мащабен конфликт и нова вълна от разрушения от двете страни на фронта.