Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд"

28 май 2026, 09:53
Източник: iStock/GettyImages

М ного от нас имат навика да включват телефоните си да се зареждат през нощта, за да започнат всеки нов ден със 100% батерия. В дългосрочен план обаче това може да не е най-доброто решение за вас – или по-конкретно за вашата батерия.

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. Според Чао-Янг Уанг, директор на Центъра за електрохимични двигатели към Пенсилванския щатски университет, в това твърдение има доза истина. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд“, казва Уанг.

Оставянето на телефона включен в контакта, след като се е заредил напълно, както и постоянното му зареждане до 100%, поддържа батерията под високо напрежение, което води до химическо стареене на продукта, обяснява Дибакар Дата, доцент по механично и индустриално инженерство в Технологичния институт на Ню Джърси, цитиран от The Huffington Post.

Уанг отбелязва, че ако често зареждате телефона си до 100%, батерията ви ще се износи с около 10% до 15% по-бързо в рамките на жизнения цикъл на устройството, отколкото ако я зареждате последователно до по-нисък процент, например 90%. „Така че разликата не е огромна, но е забележима“, добавя той.

Като цяло това влошаване на състоянието е бавно, а съвременните телефонни батерии са доста издръжливи, така че няма нужда да се притеснявате твърде много. „Батериите вероятно издържат по-дълго от останалите функции на телефона“, казва Уанг. По-вероятно е да имате нужда от нов телефон по други причини – като качеството на камерата или счупен екран – преди да се сблъскате с проблеми с батерията.

Това обаче не означава, че никога не трябва да зареждате телефона си до 100%

Въпреки че постоянното зареждане до 100% не е полезно, това не означава, че никога не трябва да пълните батерията докрай. „Всичко зависи от нуждите и удобството на хората. Ако ви предстои изключително важен ден, в който телефонът ви е критично необходим, е по-добре да го заредите до 100%, за да имате повече енергия и по-дълго време за ползване“, обяснява Уанг. 

Ако например ви предстои дълъг ден на път и телефонът ви трябва за навигация, със сигурност е добра идея да се уверите, че е напълно зареден, преди да излезете. Но ако ще си бъдете вкъщи през целия ден и няма да разчитате толкова на него, зареждането до 85% или 90% може да помогне за запазването на батерията в дългосрочен план, добавя Уанг.

Дата споделя, че също така не е добра идея редовно да оставяте батерията да пада до 0%. Вместо това трябва да я включвате в зарядното, когато достигне около 20%. Честото разреждане до 0% може да увреди способността на телефона да задържа заряд.

Поддържането на заряда на телефона между 20% и 80% обикновено е „златната среда“, добавя Дата.

За по-добро здраве на батерията я пазете от прекомерна топлина или студ

„Мисля, че батерията вероятно се „страхува“ повече от твърде ниски или твърде високи температури. Повредите при тези екстремни условия вероятно са по-големи, отколкото зареждането до 100% при нормални температури“, казва Уанг. 

В повечето случаи смартфоните са проектирани да променят скоростта си на зареждане при различен климат, отбелязва Уанг. Това обяснява известието за прегряване, което се появява на екраните от време на време. „Ако постоянно получавате известия за твърде висока температура, тогава трябва да обърнете внимание на начина, по който се използва батерията“, добавя той.

В идеалния случай телефонът ви трябва да се намира в среда със стайна температура, когато това е възможно, казва Дата.

И бъдете внимателни с „бързите“ зарядни устройства

Естествено е да се изкушите от бързите зарядни устройства. Кой не иска да получи достъп до телефона си възможно най-бързо? Експертите обаче казват, че те не трябва да се използват твърде често.

„Бавното зареждане е за предпочитане. Защото когато зареждате много бързо, това всъщност генерира топлина в батерията, а топлината също може да я увреди с течение на времето“, обяснява Дата. 

„Прегряването на батерията може да бъде и опасно. Има немалко случаи, в които телефони са се запалвали поради прегряла батерия“, казва Дата, което означава, че безопасността също е важен фактор тук.

Ако се притеснявате за батерията на телефона си, повечето смартфони ви позволяват да проверите състоянието ѝ в настройките (Battery Health). Можете също така да се обърнете към експерт в официален магазин на Apple или Samsung например. Ако капацитетът на батерията ви е паднал под 80%, Дата препоръчва тя да бъде сменена.

В крайна сметка има много неща, които можете да направите, за да поддържате батерията на телефона си здрава през целия жизнен цикъл на устройството – и повечето от тези начини са съвсем лесни за изпълнение.

Източник: The Huffington Post    
