На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

Н ародното събрание ще разгледа днес проекта за нов правилник за организацията и дейността си, който предизвика сериозно напрежение между управляващи и опозиция. Критиците на промените ги определят като опит за ограничаване на парламентарния контрол и гласа на опозицията.

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

Единствена точка в дневния ред на депутатите е именно приемането на новия правилник.

Сред предложените промени е идеята в т.нар. „ден на опозицията“ – всяка първа сряда от месеца – да не се провеждат изслушвания на министри. Предвижда се още да отпадне възможността премиерът, вицепремиерите и министрите да отлагат до два пъти отговорите си на устни въпроси.

Доцова: Няма ограничаване на права на опозицията

Проектът включва и отпадане на задължението държавни институции, органи и местни власти да предоставят документи и информация на народните представители.

Сериозни спорове предизвика и предложението за ограничаване на временните анкетни комисии. Според новите текстове създаването им ще изисква подписите на най-малко 48 депутати – брой, с който реално разполагат единствено управляващите.

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Подкрепа в комисия получи и идеята председателят на парламента да може сам да предлага промени в дневния ред, без предварително заседание на Председателския съвет. Освен това се предвижда той да има право да участва в дебатите по време на водене на пленарното заседание.

Новият правилник предвижда още съкращаване на времето за изказвания и процедурни предложения, както и намаляване на срока за запознаване със законопроекти – от досегашните 72 на 24 часа.

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Отменя се и правилото парламентът да не заседава по време на предизборна кампания. Междувременно постоянните парламентарни комисии бяха редуцирани с една, след като комисията по демографските въпроси беше обединена със социалната.

Опозиционните партии се обявиха срещу всички предложени промени и предупредиха, че те ограничават демократичния процес в Народното събрание.

За да влезе в сила, новият правилник трябва да бъде окончателно одобрен в пленарната зала.