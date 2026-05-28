Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

Т емата за изграждането на 75-метрова сграда в района на булевард „Александър Малинов” отново влиза в дневния ред на Столичния общински съвет. Проектът ще бъде първа точка в заседанието на местния парламент, след като кметът на София Васил Терзиев върна решението за повторно разглеждане.

Спорният строеж предизвика сериозно обществено напрежение през последните седмици, а жители на столичния квартал „Младост” организираха няколко протеста срещу, по думите им, поредния пример за презастрояване в района. В сряда вечерта недоволни граждани отново излязоха на демонстрация с искане проектът да бъде окончателно спрян.

Предложението за изграждането на високата сграда беше внесено в края на април от районния кмет на „Младост” Ивайло Кукурин. То получи подкрепата на общинските съветници от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София”, както и на независими представители в СОС.

В мотивите си за връщане на решението кметът Васил Терзиев посочи, че

макар финансовият интерес на общината да е защитен, проектът поражда сериозни обществени въпроси, свързани с инфраструктурата, трафика, натоварването на района и качеството на градската среда. Според него подобни проекти трябва да бъдат разглеждани с по-широк обществен дебат и при ясна визия за развитието на квартала.

Жителите на „Младост” настояват, че районът вече е силно натоварен от интензивното строителство през последните години. Според протестиращите новата висока сграда ще доведе до още по-сериозни проблеми с трафика, паркирането, достъпа до зелени площи и капацитета на инфраструктурата.

Темата за презастрояването остава една от най-чувствителните за столицата, особено в квартали като „Младост”, „Манастирски ливади” и „Кръстова вада”, където през последните години бяха реализирани множество мащабни строителни проекти. Граждански организации нееднократно са предупреждавали, че бързото застрояване изпреварва развитието на улици, детски градини, паркинги и обществен транспорт.

Очаква се днешното заседание на СОС да премине при засилен обществен интерес, а протестиращи жители на района вече обявиха, че ще присъстват пред сградата на общината по време на обсъжданията. Ако общинските съветници повторно подкрепят решението с необходимото мнозинство, проектът може да продължи към следващите етапи на реализация.