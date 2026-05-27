Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

Л ек автомобил и линейка на частна спешна помощ, превозваща пациент, катастрофираха в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Инцидентът е станал минути след 20:00 часа.

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофара на кръстовище между бул. „Шести септември“ и бул. „Цариградско шосе“.

Линейка с пациент и микробус катастрофираха в Пловдив

Последвал е сблъсък с друг автомобил, който вече е бил навлязъл в зоната на кръстовището, при което линейката се е ударила в бордюр и се обърнала, като продължила да се плъзга над 100 метра.

Нейният водач, транспортираният пациент и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно. Медицинска помощ е оказана на място на другия шофьор. Пробите за алкохол са отрицателни.

До изчакване на резултатите от прегледите движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.