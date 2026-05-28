Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

А мериканският технологичен концерн Meta въвежда платени версии на основните си приложения - Facebook, Instagram и WhatsApp, предаде Франс Прес, цитирана от АПА.

Новите услуги Facebook Plus, Instagram Plus и WhatsApp Plus вече се пускат в световен мащаб, съобщи продуктовият директор на Meta Наоми Глейт във видео, публикувано в Instagram.

Чрез новите абонаментни услуги компанията цели да намали зависимостта си от приходите от реклама и да разшири източниците си на приходи.

Meta has launched paid subscription tiers for its apps:



Instagram Plus - $3.99/month

Facebook Plus - $3.99/month

WhatsApp Plus - $2.99/month