България

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

22 май 2026, 11:21
Р едно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти в парламента след като депутатите приеха на първо четене да възстановят антикорупционната комисия.

На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

Правосъдният министър отбеляза, че възстановяването на антикорупционната комисия не е само заради това, че България може да загуби пари по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). По думите му борбата с корупцията се състои в това антикорупционните органи да бъдат надграждани.

"Всички имаме нужда от орган, който е специализиран в борбата с корупцията", каза той.

По отношение на решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе отказано образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, правосъдният министър заяви, че след като се е запознал с мотивите в писмен вид, е преценил, че са налице основания това решение да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС).

Според него Сарафов дължи отговори на много въпроси.

"Сарафов в продължение на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система, в които са се трупали въпроси. 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияния, връзки, зависимости – това нещо трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието, своето и на институциите, които е сложил пред себе си", добави Найденов.

"В рамките на днешния ден ще бъде внесено от ПГ на "Прогресивна България" предложение за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), което реално ще ограничи прегрупирането на г-н Сарафов в Националната следствена служба (НСлС)", отбеляза правосъдният министър.

"Той вече няма да бъде заместник на главния прокурор, също така няма да има тази самостоятелност, за да може да управлява еднолично НСлС", поясни Найденов по отношение на законопроекта.

Правосъдният министър увери, че ще бъдат издирени и всички документи, свързани с Теодора Георгиева. А относно оправдателната присъда на Петьо Петров – Еврото, Найденов се надява на обжалване от страна на прокуратурата.

Източник: БГНЕС    
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга" срещу руската „Буря": Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за
Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака
Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър"

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия" 2027 г.

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

„Има ли прикрито убийство?" Мистериозната смърт на редник в Костенец

Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол, разследващите не изключват и самоубийство

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас" да се разоръжи

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Какво представлява тенрекът

20 са мечките в планините около София

Антоанет Пепе: Имаше упойка и скалпел, излязох от операционната като нов човек

„Черната пантера" Наоми Кембъл на 56: Жената, която промени модата завинаги

ЦСКА: Лига Европа, здравей! Най-успешният български клуб се завръща

Стилиян Петров и хиляди фенове празнуваха с Астън Вила из улиците на Бирмингам

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото" и „Нотариуса"

Хванаха шофьор с 1,07 промила алкохол, готвел се да вози деца на екскурзия до Русе (СНИМКИ)

