Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

Р едно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред журналисти в парламента след като депутатите приеха на първо четене да възстановят антикорупционната комисия.

На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

Правосъдният министър отбеляза, че възстановяването на антикорупционната комисия не е само заради това, че България може да загуби пари по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). По думите му борбата с корупцията се състои в това антикорупционните органи да бъдат надграждани.

"Всички имаме нужда от орган, който е специализиран в борбата с корупцията", каза той.

По отношение на решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе отказано образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, правосъдният министър заяви, че след като се е запознал с мотивите в писмен вид, е преценил, че са налице основания това решение да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС).

Според него Сарафов дължи отговори на много въпроси.

"Сарафов в продължение на 15 години заема ръководни длъжности в съдебната система, в които са се трупали въпроси. 15 години съдебна номенклатура, създаване на нерегламентирани, предполагам, влияния, връзки, зависимости – това нещо трябва да приключи и не считам, че е редно да се крие зад мълчанието, своето и на институциите, които е сложил пред себе си", добави Найденов.

"В рамките на днешния ден ще бъде внесено от ПГ на "Прогресивна България" предложение за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ), което реално ще ограничи прегрупирането на г-н Сарафов в Националната следствена служба (НСлС)", отбеляза правосъдният министър.

"Той вече няма да бъде заместник на главния прокурор, също така няма да има тази самостоятелност, за да може да управлява еднолично НСлС", поясни Найденов по отношение на законопроекта.

Правосъдният министър увери, че ще бъдат издирени и всички документи, свързани с Теодора Георгиева. А относно оправдателната присъда на Петьо Петров – Еврото, Найденов се надява на обжалване от страна на прокуратурата.