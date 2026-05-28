Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Ц ените на петрола се повишиха рязко, а голяма част от азиатските борси приключиха деня на червено след нова ескалация на напрежението между САЩ и Иран. Инвеститорите реагираха нервно на информацията за американски удари срещу ирански цели, които поставиха под въпрос и без това крехката стабилност в Близкия изток.

Вашингтон обяви, че американските сили са свалили четири ирански дрона и са нанесли удари по команден център в стратегическия ирански град Бандар Абас. Според САЩ действията са били „отбранителни“ и са предприети в отговор на нарастващи заплахи срещу американски и съюзнически сили в региона.

Ирански медии обаче съобщиха за атаки срещу плавателни съдове в Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол. В отговор Кувейт е активирал системите си за противовъздушна отбрана, а няколко държави от региона са поставили армията си в повишена бойна готовност.

На фона на напрежението цената на сорта Brent скочи с близо 1.8% и достигна почти 96 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI премина границата от 90 долара. Анализатори предупреждават, че при по-нататъшна ескалация цените могат да преминат психологическата граница от 100 долара за барел.

Основните опасения на пазарите са свързани с Ормузкия проток – тесният морски коридор между Иран и Оман, през който преминава близо една пета от световния износ на петрол. Всяко прекъсване на трафика там би могло да предизвика сериозен шок за глобалните доставки на енергийни ресурси.

Несигурността удари и фондовите пазари в Азия. Борсите в Хонконг, Сеул и Шанхай отчетоха спадове, тъй като инвеститорите се насочиха към по-сигурни активи. Тайванската борса обаче отбеляза ръст, подкрепена от силното представяне на технологичния сектор и продължаващия интерес към компаниите, развиващи изкуствен интелект.

Въпреки турбуленциите около геополитиката, акциите на технологичните компании продължават да се възползват от бума на AI индустрията. Пазарните анализатори обаче предупреждават, че продължително поскъпване на енергията може да охлади глобалния икономически растеж и да натисне потребителските разходи.

Икономисти отбелязват, че нов скок на цените на петрола би могъл да засили инфлационния натиск в редица държави. Това от своя страна може да принуди централните банки, включително Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка, да задържат високите лихви за по-дълго от очакваното или дори да предприемат нови увеличения.

Според експерти пазарите ще следят внимателно следващите ходове на Вашингтон и Техеран, тъй като всяка нова военна ескалация в региона може да има незабавен ефект върху цените на енергията, инфлацията и световната икономика.