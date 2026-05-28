Свят

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Инвеститорите се опасяват, че напрежението около Ормузкия проток може да разтърси световната икономика

28 май 2026, 07:49
Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ц ените на петрола се повишиха рязко, а голяма част от азиатските борси приключиха деня на червено след нова ескалация на напрежението между САЩ и Иран. Инвеститорите реагираха нервно на информацията за американски удари срещу ирански цели, които поставиха под въпрос и без това крехката стабилност в Близкия изток.

Вашингтон обяви, че американските сили са свалили четири ирански дрона и са нанесли удари по команден център в стратегическия ирански град Бандар Абас. Според САЩ действията са били „отбранителни“ и са предприети в отговор на нарастващи заплахи срещу американски и съюзнически сили в региона.

Ирански медии обаче съобщиха за атаки срещу плавателни съдове в Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол. В отговор Кувейт е активирал системите си за противовъздушна отбрана, а няколко държави от региона са поставили армията си в повишена бойна готовност.

На фона на напрежението цената на сорта Brent скочи с близо 1.8% и достигна почти 96 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI премина границата от 90 долара. Анализатори предупреждават, че при по-нататъшна ескалация цените могат да преминат психологическата граница от 100 долара за барел.

Основните опасения на пазарите са свързани с Ормузкия проток – тесният морски коридор между Иран и Оман, през който преминава близо една пета от световния износ на петрол. Всяко прекъсване на трафика там би могло да предизвика сериозен шок за глобалните доставки на енергийни ресурси.

Несигурността удари и фондовите пазари в Азия. Борсите в Хонконг, Сеул и Шанхай отчетоха спадове, тъй като инвеститорите се насочиха към по-сигурни активи. Тайванската борса обаче отбеляза ръст, подкрепена от силното представяне на технологичния сектор и продължаващия интерес към компаниите, развиващи изкуствен интелект.

Въпреки турбуленциите около геополитиката, акциите на технологичните компании продължават да се възползват от бума на AI индустрията. Пазарните анализатори обаче предупреждават, че продължително поскъпване на енергията може да охлади глобалния икономически растеж и да натисне потребителските разходи.

Икономисти отбелязват, че нов скок на цените на петрола би могъл да засили инфлационния натиск в редица държави. Това от своя страна може да принуди централните банки, включително Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка, да задържат високите лихви за по-дълго от очакваното или дори да предприемат нови увеличения.

Според експерти пазарите ще следят внимателно следващите ходове на Вашингтон и Техеран, тъй като всяка нова военна ескалация в региона може да има незабавен ефект върху цените на енергията, инфлацията и световната икономика.

Източник: БГНЕС    
петрол геополитическо напрежение Иран САЩ Ормузки проток финансови пазари инфлация цени на енергията Brent световна икономика
Последвайте ни

По темата

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си

Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Легенда на Ferrari: Дори китайците няма да искат да копират Luce

Легенда на Ferrari: Дори китайците няма да искат да копират Luce

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Свят Преди 26 минути

СЗО предупреждава, че мярката може да ускори разпространението на вируса чрез нелегални маршрути

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

България Преди 38 минути

Общинските съветници прегласуват решението след ветото на Васил Терзиев и пореден протест срещу презастрояването

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Свят Преди 1 час

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Свят Преди 1 час

През януари тя получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция получи ускорен и неритмичен пулс

,

5 знака, че попивате негативната енергия на околните

Любопитно Преди 2 часа

Емпатията е суперсила, но когато не поставяме граници, чуждото напрежение може буквално да ни разболее

,

Два петъка в една седмица: Историческият парадокс при продажбата на Аляска

Любопитно Преди 2 часа

Когато САЩ купуват територията от Русия, местните жители си лягат на 6 октомври и се събуждат на 18 октомври... но пак в петък

Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца

Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца

Свят Преди 10 часа

Съдия Гарнет: Вие бяхте запознати с борбата му със зависимостта

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

България Преди 10 часа

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофара

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Свят Преди 11 часа

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Свят Преди 11 часа

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

България Преди 11 часа

Текат претърсвания

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Свят Преди 12 часа

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 12 часа

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

България Преди 12 часа

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България Преди 12 часа

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

България Преди 12 часа

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

В нова лента: Захари Бахаров - от мафиотски бос до полицай, ще бъде „баща" на Алена Вергова

Edna.bg

Дневен хороскоп за 28 май, четвъртък

Edna.bg

В Ангола: Левски уреди защитник

Gong.bg

Веласкес хареса испански нападател

Gong.bg

Пламен Абровски: Още през 2023 г. общината трябваше да изчисти „незаконния град” край Варна. Може да го направи и сега

Nova.bg

"Тренд": Кабинетът "Радев" стартира с 45% одобрение

Nova.bg