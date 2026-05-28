Любопитно

5 знака, че попивате негативната енергия на околните

Емпатията е суперсила, но когато не поставяме граници, чуждото напрежение може буквално да ни разболее

28 май 2026, 06:47
5 знака, че попивате негативната енергия на околните
Източник: iStock

С лучвало ли ви се е да влезете в стая в отлично настроение и само след няколко минути разговор с приятел или колега да се почувствате напълно изцедени, тревожни или раздразнителни? Ако отговорът е „да“, най-вероятно вие сте емпат – човек, който има повишена чувствителност към емоциите на околните. Проблемът се появява тогава, когато вместо просто да съпреживявате, вие започвате несъзнателно да попивате чуждата негативна енергия, превръщайки я в свой собствен товар.

Психолозите и експертите по личностно развитие идентифицират 5 ясни предупредителни знака, че психиката ви действа като емоционална гъба, както и ефективни начини да защитите личното си пространство.

1. Внезапни и необясними смени в настроението

Ако сте се чувствали спокойни и щастливи, но след среща с определен човек внезапно ви наляга тежко чувство на гняв, тъга или безпокойство, спрете за секунда.

Защо се случва: Тези емоции най-вероятно въобще не са ваши. Вие просто сте „уловили“ емоционалния фон на събеседника си.

2. Постоянно чувство на физическо изтощение

Чуждата негативна енергия не влияе само на ума – тя се отразява директно на тялото. Ако прекарвате време с хора, които постоянно се оплакват или са в конфликт, и след това усещате силно главоболие, напрежение в раменете или пълна липса на тонус, това е ясен сигнал.

Защо се случва: Тялото ви реагира на стреса, който сте абсорбирали отвън, и хаби огромни ресурси, за да го преработи.

3. Поемате ролята на „Спасител“

Усещате силен, почти неустоим импулс да поправите проблемите на всеки около вас. Когато ваш близък страда, вие приемате неговата болка толкова лично, че не можете да заспите, докато не измислите решение за неговата ситуация.

Защо се случва: Размиването на границите ви кара да вярвате, че сте длъжни да носите отговорност за чуждото щастие.

4. Тълпите и публичните места ви плашат

Големите търговски центрове, градският транспорт или шумните събития ви карат да изпитвате силно желание да избягате. Чувствате се замаяни, претоварени и сензорно пренаситени без видима причина.

Защо се случва: В пренаселени пространства вие сте изложени на десетки различни емоционални полета едновременно и енергийната ви система се претоварва.

5. Забравяте за собствените си нужди

Понеже сте твърде заети да преработвате емоциите на хората около вас, вие напълно пренебрегвате себе си. Започвате да потискате собствените си желания, само и само да запазите мира и да не натоварите допълнително някой друг.

Как да спрете това и да защитите себе си?

  • Осъзнайте емоцията: Когато усетите внезапен негативизъм, си задайте въпроса: „Това чувство мое ли е, или на някой друг?“ Самият акт на разграничаване помага на ума да се освободи от чуждия товар.
  • Научете се да казвате „Не“: Поставянето на здрави граници не ви прави егоисти. Вие имате пълното право да ограничите времето си с хора, които действат като „енергийни вампири“.
  • Практикувайте визуализация: Преди да влезете в трудна среда, си представете защитен щит или бариера около себе си, която пропуска само позитивната енергия, а негативната отскача обратно.
  • Заземявайте се сред природата: Прекарайте известно време сами в парка или в гората. Водата и земята помагат за „изчистването“ на натрупания през деня чужд емоционален шум.
Източник: Times of India    
емпатия емоционална интелигентност енергиен вампир психическа защита емоционални граници личностно развитие емоционална умора чувствителност самопознание управление на стреса
Последвайте ни
Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

Защо нетото ви е по-малко от заплатата в договора

pariteni.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Свят Преди 29 минути

През януари тя получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция получи ускорен и неритмичен пулс

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

България Преди 35 минути

Това е единствената точка в дневния ред

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Свят Преди 9 часа

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Свят Преди 9 часа

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Свят Преди 10 часа

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 10 часа

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

България Преди 10 часа

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България Преди 11 часа

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

България Преди 11 часа

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Свят Преди 12 часа

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

България Преди 12 часа

Установени са удостоверения за търпимост с невярно съдържание

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Свят Преди 12 часа

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

България Преди 13 часа

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Зеленски бие тревога: Украйна остава без ракети за ПВО

Свят Преди 13 часа

Основното средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са "Пейтриът"

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

Свят Преди 14 часа

Техеран се е ангажирал за възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Ново, банките в Русия ще се борят с украинските дронове

Свят Преди 14 часа

Банките ще поемат разходите за инсталирането на електронни системи за заглушаване

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 май, четвъртък

Edna.bg

Живот на един клик: Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Edna.bg

Септември и Янтра решават последния участник в efbet Лига

Gong.bg

Делова получил сериозна контузия в последния мач на ЦСКА, освободиха го от лагера на Косово

Gong.bg

Любопитни факти за Световното първенство по футбол през 2026 г.

Nova.bg

Премиерът ще бъде приет днес от лидерите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия

Nova.bg