5 знака, че попивате негативната енергия на околните

С лучвало ли ви се е да влезете в стая в отлично настроение и само след няколко минути разговор с приятел или колега да се почувствате напълно изцедени, тревожни или раздразнителни? Ако отговорът е „да“, най-вероятно вие сте емпат – човек, който има повишена чувствителност към емоциите на околните. Проблемът се появява тогава, когато вместо просто да съпреживявате, вие започвате несъзнателно да попивате чуждата негативна енергия, превръщайки я в свой собствен товар.

Психолозите и експертите по личностно развитие идентифицират 5 ясни предупредителни знака, че психиката ви действа като емоционална гъба, както и ефективни начини да защитите личното си пространство.

1. Внезапни и необясними смени в настроението

Ако сте се чувствали спокойни и щастливи, но след среща с определен човек внезапно ви наляга тежко чувство на гняв, тъга или безпокойство, спрете за секунда.

Защо се случва: Тези емоции най-вероятно въобще не са ваши. Вие просто сте „уловили“ емоционалния фон на събеседника си.

2. Постоянно чувство на физическо изтощение

Чуждата негативна енергия не влияе само на ума – тя се отразява директно на тялото. Ако прекарвате време с хора, които постоянно се оплакват или са в конфликт, и след това усещате силно главоболие, напрежение в раменете или пълна липса на тонус, това е ясен сигнал.

Защо се случва: Тялото ви реагира на стреса, който сте абсорбирали отвън, и хаби огромни ресурси, за да го преработи.

3. Поемате ролята на „Спасител“

Усещате силен, почти неустоим импулс да поправите проблемите на всеки около вас. Когато ваш близък страда, вие приемате неговата болка толкова лично, че не можете да заспите, докато не измислите решение за неговата ситуация.

Защо се случва: Размиването на границите ви кара да вярвате, че сте длъжни да носите отговорност за чуждото щастие.

4. Тълпите и публичните места ви плашат

Големите търговски центрове, градският транспорт или шумните събития ви карат да изпитвате силно желание да избягате. Чувствате се замаяни, претоварени и сензорно пренаситени без видима причина.

Защо се случва: В пренаселени пространства вие сте изложени на десетки различни емоционални полета едновременно и енергийната ви система се претоварва.

5. Забравяте за собствените си нужди

Понеже сте твърде заети да преработвате емоциите на хората около вас, вие напълно пренебрегвате себе си. Започвате да потискате собствените си желания, само и само да запазите мира и да не натоварите допълнително някой друг.

Как да спрете това и да защитите себе си?