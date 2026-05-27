Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

П олитическите реакции след оставката на Борислав Сарафов не закъсняха, като партиите в парламента поискаха ускорен избор на нов Висш съдебен съвет и редовен главен прокурор.

„Прогресивна България“

Оставката на Сарафов е лично решение, което е напълно разбираемо, каза Румен Миланов от „Прогресивна България“ в кулоарите на парламента. Той допълни, че тя е отражение на значителния обществен натиск към неговия персонаж като изпълняващ функциите главен прокурор. Паралелно с това бих сложил неправилните действия на някои прокурори - всичко това създава това отношение към прокуратурата, посочи Миланов.

Сарафов е в правото да напусне поста си и няма кой да го задължи, каза още Миланов.

Какъв ще бъде неговият път е лично решение, допълни народният представител.

ГЕРБ-СДС

Оставката на Борислав Сарафов е едноличен акт от негова страна, заяви в кулоарите на парламента Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС.

По думите на Арсов, ако в бъдеще им бъде потърсена подкрепа по въпроси, свързани с Висшия съдебен съвет, ще участват.

"Продължаваме промяната"

Не трябва да се допуска по никакъв начин Борислав Сарафов да напусне системата, преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от ad-hoc прокурора, защото иначе умишлено ще се заметат следите, което е престъпление. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Велислав Величков пред журналисти в кулоарите на парламента

Борислав Сарафов за първи път е в позицията да бъде разследван, обясни Величков. "От днес той е редови следовател и това означава, че всички факти, отнасящи се до негово евентуално участие в схемата "Осемте джуджета" и в други схеми, разкрити през 2023 и 2024 г., следва да бъдат довършени, не само дисциплинарни производства, но и такива от ad-hoc прокурора, за които са сезирани от наказателната колегия на Върховния касационен съд", каза депутатът. Тези действия са извършени в качеството му на заместник главен прокурор и на и.ф. главен прокурор, добави той.

Чакаме Емилия Русинова (изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова - бел. а.), също с оставка, да напусне системата, тъй като срещу нея вече има образувано дисциплинарно производство, каза Велислав Величков. Според него обаче Русинова не трябва да напуска, преди да бъдат приключени разследванията срещу нея.

„Възраждане“

Борислав Сарафов не трябва да бъде в съдебната система, коментира заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров в кулоарите на парламента.

„Още когато участвахме в промяната на Закона за съдебната власт, беше очевидно, че част от поправките бяха с оглед личността на Борислав Сарафов, за да не може той да участва в процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, съответно и на нов главен прокурор“, коментира Петров.

По негови думи е „очевидно, че с намерението си да подаде оставка, но да остане като следовател, цели да запази своя функционален имунитет, който се дава в съдебната власт“.

Ние от „Възраждане“ считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания, тъй като обществото е генерирало огромно недоверие спрямо извършената от него работа, посочи Петров и призова Сарафов да напусне и НСлС.

Емилия Русинова трябва да подаде оставка като ръководител на Софийската градска прокуратура, коментира Петров в отговор на въпрос.

Припомняме, че по-рано тази сутрин в позиция до медиите Борислав Сарафов съобщи, че е депозирал заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването и да бъде възстановен като редови следовател.