Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

П олитическите реакции след оставката на Борислав Сарафов не закъсняха, като партиите в парламента поискаха ускорен избор на нов Висш съдебен съвет и редовен главен прокурор.
- „Прогресивна България“
Оставката на Сарафов е лично решение, което е напълно разбираемо, каза Румен Миланов от „Прогресивна България“ в кулоарите на парламента. Той допълни, че тя е отражение на значителния обществен натиск към неговия персонаж като изпълняващ функциите главен прокурор. Паралелно с това бих сложил неправилните действия на някои прокурори - всичко това създава това отношение към прокуратурата, посочи Миланов.
Сарафов е в правото да напусне поста си и няма кой да го задължи, каза още Миланов.
Какъв ще бъде неговият път е лично решение, допълни народният представител.
- ГЕРБ-СДС
Оставката на Борислав Сарафов е едноличен акт от негова страна, заяви в кулоарите на парламента Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС.
По думите на Арсов, ако в бъдеще им бъде потърсена подкрепа по въпроси, свързани с Висшия съдебен съвет, ще участват.
- "Продължаваме промяната"
Не трябва да се допуска по никакъв начин Борислав Сарафов да напусне системата, преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от ad-hoc прокурора, защото иначе умишлено ще се заметат следите, което е престъпление. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Велислав Величков пред журналисти в кулоарите на парламента
Борислав Сарафов за първи път е в позицията да бъде разследван, обясни Величков. "От днес той е редови следовател и това означава, че всички факти, отнасящи се до негово евентуално участие в схемата "Осемте джуджета" и в други схеми, разкрити през 2023 и 2024 г., следва да бъдат довършени, не само дисциплинарни производства, но и такива от ad-hoc прокурора, за които са сезирани от наказателната колегия на Върховния касационен съд", каза депутатът. Тези действия са извършени в качеството му на заместник главен прокурор и на и.ф. главен прокурор, добави той.
Чакаме Емилия Русинова (изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова - бел. а.), също с оставка, да напусне системата, тъй като срещу нея вече има образувано дисциплинарно производство, каза Велислав Величков. Според него обаче Русинова не трябва да напуска, преди да бъдат приключени разследванията срещу нея.
- „Възраждане“
Борислав Сарафов не трябва да бъде в съдебната система, коментира заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров в кулоарите на парламента.
„Още когато участвахме в промяната на Закона за съдебната власт, беше очевидно, че част от поправките бяха с оглед личността на Борислав Сарафов, за да не може той да участва в процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, съответно и на нов главен прокурор“, коментира Петров.
По негови думи е „очевидно, че с намерението си да подаде оставка, но да остане като следовател, цели да запази своя функционален имунитет, който се дава в съдебната власт“.
Ние от „Възраждане“ считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания, тъй като обществото е генерирало огромно недоверие спрямо извършената от него работа, посочи Петров и призова Сарафов да напусне и НСлС.
Емилия Русинова трябва да подаде оставка като ръководител на Софийската градска прокуратура, коментира Петров в отговор на въпрос.
Припомняме, че по-рано тази сутрин в позиция до медиите Борислав Сарафов съобщи, че е депозирал заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването и да бъде възстановен като редови следовател.