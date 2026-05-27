България

Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов

Политическите реакции след оставката на Сарафов не закъсняха, като партиите в НС поискаха ускорен избор на нов ВСС и редовен главен прокурор

27 май 2026, 12:55
Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?

Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?
„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов
ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му

ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му "златните" 20 заплати

"Разлетяха се стършели": Разказ на майката, чието 16-месечно дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан
Край на ерата

Край на ерата "Сарафов" - как се стигна до оставката му
Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска
Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD

Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

П олитическите реакции след оставката на Борислав Сарафов не закъсняха, като партиите в парламента поискаха ускорен избор на нов Висш съдебен съвет и редовен главен прокурор.

  • „Прогресивна България“

Оставката на Сарафов е лично решение, което е напълно разбираемо, каза Румен Миланов от „Прогресивна България“ в кулоарите на парламента. Той допълни, че тя е отражение на значителния обществен натиск към неговия персонаж като изпълняващ функциите главен прокурор. Паралелно с това бих сложил неправилните действия на някои прокурори - всичко това създава това отношение към прокуратурата, посочи Миланов.

Сарафов е в правото да напусне поста си и няма кой да го задължи, каза още Миланов.

Какъв ще бъде неговият път е лично решение, допълни народният представител.

Крахът на "Сарафов": От и.ф. главен прокурор до редови следовател

  • ГЕРБ-СДС

Оставката на Борислав Сарафов е едноличен акт от негова страна, заяви в кулоарите на парламента Стефан Арсов от ГЕРБ-СДС.

По думите на Арсов, ако в бъдеще им бъде потърсена подкрепа по въпроси, свързани с Висшия съдебен съвет, ще участват.

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС

  •  "Продължаваме промяната" 

Не трябва да се допуска по никакъв начин Борислав Сарафов да напусне системата, преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от ad-hoc прокурора, защото иначе умишлено ще се заметат следите, което е престъпление. Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Велислав Величков пред журналисти в кулоарите на парламента

Борислав Сарафов за първи път е в позицията да бъде разследван, обясни Величков. "От днес той е редови следовател и това означава, че всички факти, отнасящи се до негово евентуално участие в схемата "Осемте джуджета" и в други схеми, разкрити през 2023 и 2024 г., следва да бъдат довършени, не само дисциплинарни производства, но и такива от ad-hoc прокурора, за които са сезирани от наказателната колегия на Върховния касационен съд", каза депутатът. Тези действия са извършени в качеството му на заместник главен прокурор и на и.ф. главен прокурор, добави той.

Чакаме Емилия Русинова (изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова - бел. а.), също с оставка, да напусне системата, тъй като срещу нея вече има образувано дисциплинарно производство, каза Велислав Величков. Според него обаче Русинова не трябва да напуска, преди да бъдат приключени разследванията срещу нея.

  • „Възраждане“ 

Борислав Сарафов не трябва да бъде в съдебната система, коментира заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров в кулоарите на парламента.

„Още когато участвахме в промяната на Закона за съдебната власт, беше очевидно, че част от поправките бяха с оглед личността на Борислав Сарафов, за да не може той да участва в процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, съответно и на нов главен прокурор“, коментира Петров.

По негови думи е „очевидно, че с намерението си да подаде оставка, но да остане като следовател, цели да запази своя функционален имунитет, който се дава в съдебната власт“.

Ние от „Възраждане“ считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания, тъй като обществото е генерирало огромно недоверие спрямо извършената от него работа, посочи Петров и призова Сарафов да напусне и НСлС.

Емилия Русинова трябва да подаде оставка като ръководител на Софийската градска прокуратура, коментира Петров в отговор на въпрос.

Припомняме, че по-рано тази сутрин в позиция до медиите Борислав Сарафов съобщи, че е депозирал заявление пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването и да бъде възстановен като редови следовател. 

 

Източник: БТА    
Борислав Сарафов оставка прокуратура Висш съдебен съвет съдебна система политически реакции Национална следствена служба Осемте джуджета главен прокурор Емилия Русинова
Последвайте ни

По темата

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Последните ѝ думи бяха:

Последните ѝ думи бяха: "Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 21 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 18 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 17 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Любопитно Преди 12 минути

Австралийската поп икона Кайли Миноуг рядко повдига завесата на личния си живот. Когато погледне назад обаче, едно име винаги заема специално място – това на покойния фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс, когото тя определя като любовта на живота си

<p>Радев обсъжда с Макрон необходимостта от преговори с Русия</p>

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

България Преди 12 минути

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

МЗ: Регистрирани са 328 случая на морбили в седем области на страната

България Преди 45 минути

От всички заболели от морбили 270 са деца

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Свят Преди 45 минути

60-годишният бивш главен прокурор на САЩ е преминала спешно лечение, докато Белият дом я връща в играта с нов ключов пост

София - Софийски градски съд - дело срещу Мирослав Василев, прегазил полицай на пътя

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

България Преди 1 час

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

<p>Кой работи най-малко&nbsp;в Европа? Българите се нареждат в топ 3 по най-дълга работна седмица</p>

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

България Преди 1 час

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

,

Синът на Анджелина и Брад изненада с шокираща визия: Нокс Джоли-Пит с яркооранжева коса

Любопитно Преди 1 час

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

България Преди 1 час

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Любопитно Преди 2 часа

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Свят Преди 2 часа

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

Румен Спецов

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

България Преди 2 часа

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Любопитно Преди 2 часа

Семейството на покойния рокаджия обещава „изключително авторитетен“ проект, след като фенове определиха дигиталното възкресяване като безвкусно

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

<p>&quot;Колко взима колегата?&quot;:&nbsp;Тайната на заплатите пада</p>

Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

България Преди 2 часа

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Свят Преди 2 часа

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Другите за екранната Лили: Звездите с ласкателства за Виолина Доцева, тя е най-добрият избор

Edna.bg

„Матю умря два пъти за нас“: Семейството на актьора с емоционални обвинения в съда

Edna.bg

Вили Вуцов след гнева на феновете: Миньор изпадна заради мен

Gong.bg

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Gong.bg

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

Nova.bg

КЗК отчете тежки дисбаланси в сектора на храните

Nova.bg