Любопитно

Безсмъртна медуза: Биолози разкриха тайната на създание с вграден механизъм срещу стареене

Учените дешифрираха генетичния код на Turritopsis dohrnii – единственият организъм на Земята, способен да рестартира жизнения си цикъл

28 май 2026, 08:15
Източник: iStock

В дълбините на океана живее едно миниатюрно създание, което притежава суперсила, за която човечеството мечтае от хилядолетия: то никога не умира от старост. Запознайте се с Turritopsis dohrnii, по-известна като „безсмъртната медуза“. Докато почти всеки жив организъм на планетата следва неизбежния линеен път от раждането към смъртта, този специфичен вид е открил начин да измами времето, благодарение на уникален, вграден в ДНК-то му механизъм за подмладяване.

Сега морските биолози и генетици са по-близо от всякога до разгадаването на тази загадка, след като успешно дешифрираха генома на медузата и идентифицираха точните гени, които я предпазват от стареене.

Как работи биологичният „бутон за рестартиране“?

За да разберем безсмъртието на Turritopsis dohrnii, трябва да погледнем как се развиват обикновените медузи. Техният жизнен цикъл е разделен на два основни етапа:

  • Полип (незрял стадий): Безполово състояние, при което организъмът е закрепен за морското дъно.
  • Медуза (зрял стадий): Свободно плуващата, напълно развита форма, която сме свикнали да виждаме.

Когато една обикновена медуза остарее, се нарани или гладува, тя просто умира. Но когато безсмъртната медуза е изправена пред заплаха или физически стрес, тя задейства удивителен процес, наречен трансдиференциация.

Вместо да загине, тя свива пипалата си, превръща се в безформено желеобразно тяло и потъва на дъното, където се трансформира обратно в полип. По същество това е биологичният еквивалент на това един зрял човек да се върне обратно в състояние на ембрион. От този нов полип по-късно се откъсват генетично идентични, млади медузи. Този цикъл може да се повтаря безкрайно.

Генетичният ключ към вечната младост

Учени от Университета в Овиедо, Испания, сравниха ДНК-то на безсмъртната медуза с това на нейния близък роднина Turritopsis rubra, който обаче няма способността да се подмладява. Резултатите, публикувани в престижни научни издания, разкриват ключови разлики.

Генетичният анализ показва, че Turritopsis dohrnii притежава двойно повече копия на гени, свързани с възстановяването и защитата на ДНК. Тези гени произвеждат по-големи количества специализирани протеини, които неутрализират повредите по клетките.

Освен това медузата е развила уникални мутации, които спират скъсяването на теломерите (защитните краища на хромозомите, чието износване при хората причинява стареенето). При този вид теломерите запазват дължината си непокътната дори след множество цикли на рестартиране.

Важно уточнение на учените: Макар да е наричана „безсмъртна“, медузата не е неуязвима. Тя не умира от естествена старост, но много лесно може да бъде изядена от хищници (като риби и костенурки) или да загине от масивни океански инфекции, преди да е успела да стартира процеса по подмладяване.

Изследователите се надяват, че разбирането на тези клетъчни механизми няма да ни даде еликсир за вечен живот, но може да помогне в борбата срещу тежки възрастови заболявания при хората, като рак и Алцхаймер, чрез подобряване на регенерацията на човешките тъкани.

Източник: Times of India    
безсмъртна медуза Turritopsis dohrnii биологично подмладяване трансдиференциация генетика ДНК теломери регенерация биология научни изследвания
