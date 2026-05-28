Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

К огато хората чуят „рансъмуер атака“, обикновено си представят блокирани компютри, черен екран и искане за откуп в криптовалута. Реалността обаче все по-често изглежда по съвсем различен начин. В много случаи организациите дори не разбират веднага, че са атакувани. Няма шум, няма срив на системи, няма драматичен момент. Има тихо източване на данни, което може да продължи дни или седмици, преди някой изобщо да разбере какво се случва.

Точно това показва и последният анализ на Comparitech, проследяващ над 5300 рансъмуер атаки по света. Данните сочат, че едва една от девет подобни атаки става публично известна. В останалите случаи компаниите често предпочитат да овладеят ситуацията без публичност – заради репутационен риск, страх от загуба на доверие или опасения как ще реагират клиенти и партньори.

Атаките също се променят. Вместо първо да криптират системите, много групи вече започват с тихо източване на информация и едва след това оказват натиск върху организацията. Според анализа средният обем откраднати данни достига 743 GB. Това не са просто „файлове“, а огромни обеми от договори, клиентски бази, вътрешна кореспонденция, финансови документи и чувствителна информация за служители и партньори.

И често истинският проблем не е самата атака, а колко късно организацията разбира, че данните вече са напуснали системите ѝ.

Според ENISA Threat Landscape 2025 рансъмуерът остава сред киберзаплахите с най-голямо отражение в Европейския съюз. Докладът отбелязва, че т.нар. data extortion модели постепенно изместват класическото „криптиране срещу откуп“, а компрометираните данни за вход, фишинг атаките и експлоатацията на уязвимости продължават да бъдат сред най-честите входни точки за пробив.

Това е и причината компаниите все по-често да инвестират не само в защита, а и в по-ранно разпознаване на подозрително поведение вътре в системите си. A1 Endpoint Protect със SentinelOne например е насочено именно към засичане и ограничаване на подобен тип атаки върху крайни устройства, сървъри и виртуални среди. Решението следи за необичайна активност, опити за придвижване между системи, подозрителен достъп до файлове и действия, типични за ransomware сценарии.

Наред с технологичната защита обаче все по-голяма роля играе и човешкият фактор. Защото голяма част от атаките продължават да започват по изненадващо прост начин

– през фишинг имейл, компрометиран профил или служител, който е натиснал линк, изглеждащ напълно легитимно.

Именно тук идват услуги като Security Awareness Training на A1, насочени към повишаване на дигиталната грамотност и разпознаването на реални заплахи в ежедневната работа. Обученията включват практически примери за социално инженерство, фишинг атаки, сигурност на паролите, ransomware сценарии и рисковете при използване на лични устройства в работна среда. Защото в среда, в която атаките стават все по-убедителни, способността един служител да разпознае подозрителен имейл често се оказва също толкова важна, колкото и самата технология.

И ако допреди няколко години рансъмуерът изглеждаше като проблем, който засяга „големите компании някъде навън“, днес реалността е различна. Все повече атаки остават невидими за широката публика, а последствията често стават видими едва когато данните вече са напуснали организацията.