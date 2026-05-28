България

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва, заяви кметът на Варна

28 май 2026, 10:14
К метът на Варна Благомир Коцев коментира в ефира на NOVA скандала с незаконното строителство в района на парк „Златни пясъци“, където според институциите са изградени десетки незаконни постройки. По думите му случаят не е нов за местната власт, а проверките по казуса текат от години.

„Не е за първи път да чуваме за това строителство. Добре знаем, че там се извършва някаква дейност. Строителният контрол на общината е ходил и е съставял редица актове както на район „Приморски“, така и на голяма община“, заяви Коцев.

Той уточни, че в периода от средата на 2024 г. до средата на 2025 г. са извършени три проверки, но по думите му началото на казуса датира още от 2020 година. Кметът подчерта, че още през 2023 г., по времето на предишната администрация, различни институции са установили нередности на място.

„Проверките започват още през 2023 година, когато Държавното горско стопанство заедно с РИОСВ и други институции правят проверки и установяват много нарушения. Тези протоколи обаче излизат чак сега“, каза той.

Според Коцев ключов момент в случая са издадените удостоверения за търпимост на част от сградите. По думите му през 2023 година са издадени три удостоверения, които обхващат общо 21 постройки.

„Това означава, че някой е отишъл и е установил, че тези сгради са по-стари от 2001 година. Но проверката, която направихме, показва точно обратното - сградите изглеждат нови, новопостроени. Има налични снимки от последните години, на които се вижда как там се строи“, посочи кметът.

Той обясни, че удостоверенията за търпимост се издават от главния архитект на района, но според него в схемата са участвали и други институции.

„След издаването на тези търпимости започва съвсем ново строителство. Тези постройки придобиват модерен вид и това вече е чисто строителство, което задължително трябва да мине през режим за разрешение за строеж“, заяви Коцев.

Кметът постави въпроси и за начина, по който сградите са били нанесени в кадастъра.

„Как са нанесени тези сгради в кадастъра и по какъв начин? Без строителни книжа това няма как да стане“, каза той.

По думите му по случая е имало и действия на прокуратурата, но впоследствие разследването е „забило“. „Зная, че има досъдебно производство в Окръжна прокуратура, след което е прехвърлено към Районна прокуратура и оттам просто нищо повече не се случва“, коментира кметът.

Той разкри още, че през 2025 година общината е изпратила цялата налична документация до ДАНС.

„От март или април 2025 година изпращах всички документи до ДАНС. Никакви реакции от тях няма. Всички видяхме какво се случи - управителят на дружеството беше екстрадиран, а десет дни по-късно заповедта на ДАНС падна“, заяви Коцев.

На въпрос дали лично познава собственика на дружеството, свързвано със строежите, кметът беше категоричен: „Никога не съм го виждал на живо и никаква комуникация не е минавала между нас, дори и през посредници“.

Коцев призна, че вероятно е можело незаконното строителство да бъде спряно по-рано, но подчерта, че по случая са работили множество институции.

„Аз съм със съзнанието, че там се вършат правилните неща, защото не мога да си представя как толкова много институции могат съвместно да протектират и да слагат чадър на нещо такова“, каза той.

Според него строителният контрол на Община Варна е единствената институция, предприела реални действия срещу незаконното строителство. „Дали това е достатъчно или не - в момента тече подробна проверка в Община Варна и всички замесени в тези преписки ще понесат съответните мерки“, заяви кметът.

Коцев защити работата на администрацията, като подчерта сложността на случая и местоположението на строежите.

„Става дума за строителство в горска зона, до която няма лесен достъп. Това не е място, което човек може да види случайно. Аз мога да сезирам строителния контрол само когато има сигнали и когато знам, че там се случва нещо“, каза кметът на Варна.

„В момента, в който аз започнах да действам края на 2024 и 2025 година и започнаха проверките, аз правих редовни оперативки, на които ми беше докладвано, че се издават констативни актове за незаконно строителство“, заяви още Коцев.

Той уточни, че процедурите по връчване и обжалване на актовете са административно времеемки. „Те трябва да бъдат връчени на съответния нарушител, той след това може да обжалва. Така че аз проследявах този процес до средата на 2025 година“, каза кметът.

По думите му общината е действала в условия на ограничени правомощия и координация с други институции.

„С тогавашната държавна власт очевидно нямаше как да направим повече от това да свършим само в нашата лична компетенция като община - да направим съответните актове и протоколи“, заяви Коцев.

Той коментира и въпросите за евентуална политическа или институционална отговорност около забавянето.

„Аз не искам да правя директна връзка, не мога да докажа причинно-следствени връзки. Но логиката е насочваща към това, което се случи в средата на 2025 година“, посочи той, визирайки политическата динамика около случая.

Oтносно инвеститора, свързан със строителството, Коцев каза: „Не съм виждал този човек на живо и никаква комуникация не е минавала между нас, дори и през посредници“, заяви той.

По отношение на забавянето на действията от страна на общинската администрация кметът призна за проблеми в процеса. „Мога да кажа, че тук има някакво забавяне при нас, не мога да го отрека. Не съм доволен от нашите действия“, каза Коцев. Той добави, че вече се извършват вътрешни проверки и дисциплинарни производства. „Половината община буквално е впрегната да разлежда документи и да установи дали има забавяне и дали то може да бъде умишлено“, заяви кметът.

Коцев подчерта, че са назначени две паралелни проверки - административна и експертна, които да установят пропуски и отговорности. „В момента текат тези проверки и всички, които са замесени, вероятно ще бъдат наказани, ако се установи бездействие“, каза той.

На въпрос кой има правомощия да нарежда премахването на незаконни сгради, кметът беше категоричен: „Да, това е решение в ръцете на местната власт“. Той уточни, че вече се подготвят актове за част от постройките. „За 11 сгради вървят в момента подготовката на документите, които ще бъдат връчени в следващите дни“, заяви Коцев.

По думите му процесът се усложнява допълнително заради промяна в собствеността. „Там има продажби и вече има нови собственици, така че трябва да уведомим тях“, каза той.

Кметът повдигна и сериозни въпроси за последващите сделки с имоти в района.

„Има издадени нотариални актове, които са на базата на удостоверения за търпимост, които се оказва, че са с невярно съдържание“, заяви Коцев.

Той добави, че това поставя под съмнение цялата верига от сделки.

„Как се вписват в кадастъра, как се създават нотариални актове - това са въпроси, на които трябва да отговорят много институции“, каза кметът.

Източник: NOVA    
Варна незаконно строителство Благомир Коцев Златни пясъци общинска администрация удостоверение за търпимост кадастър ДАНС прокуратура незаконни постройки
