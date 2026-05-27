„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

„Ние искаме реална промяна, а не смяна на имената“, заяви министърът, след като Прокурорската колегия на ВСС прие предсрочното освобождаване на магистрата

27 май 2026, 12:58
Пране на пари, връзки с украински инвеститори и незаконна сеч: Кой стои зад „града фантом“ край Варна?
Политически реакции след оставката на Борислав Сарафов
ВСС прие оставката на Борислав Сарафов като директор на НСлС, спря му "златните" 20 заплати

Край на ерата "Сарафов" - как се стигна до оставката му
Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска
Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

О ставката на Борислав Сарафов не е реформа, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

„Тя обаче е ясен знак, че цялата „сарафовщина“ в съдебната система си дава сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява – също“, допълва Демерджиев.

Според него „сега идва голямата задача да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор. „Прогресивна България“ не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна“, пише още той.

Борислав Сарафов съобщи по-рано днес, че е депозирал заявление за предсрочното му освобождаване като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
"Татко, пусни ме": Нови детайли около смъртта на дъщерята на Мартин Шорт

Край на телефоните в училище и забрана за социални мрежи за деца под 16 години в България: ГЕРБ предлага радикални промени

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

„Най-добър младежки стартъп в България 2026" навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Румен Радев обсъжда с Еманюел Макрон в Париж необходимостта от преговори с Русия

Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение конфликта в Украйна, заяви Радев

„Опасното момче“ и „Поп принцесата“: Единственият мъж, когото Кайли Миноуг нарече „любовта на живота ми“

Австралийската поп икона Кайли Миноуг рядко повдига завесата на личния си живот. Когато погледне назад обаче, едно име винаги заема специално място – това на покойния фронтмен на INXS Майкъл Хътчинс, когото тя определя като любовта на живота си

Руските сили установиха контрол над две села в Серезоизточна и Югоизточна Украйна

Руските сили са свалили и три френско-британски ракети с голям обсег „Сторм Шадоу“

Осъдиха шофьора, блъснал патрулка и убил полицай

Подсъдимият получи и 6-годишна забрана да сяда зад волана, но присъдата за смъртта на служителя на МВР все още не е окончателна

Евростат: България е сред шампионите по най-дълга работна седмица в целия Европейски съюз

Докато в Европа работните часове падат, българите се трудят средно по 38,7 часа седмично – веднага след Гърция и на светлинни години от Нидерландия

17-годишният тийнейджър показа синини от тренировки по муай тай и демонстрира ексцентричен стил по улиците на Лос Анджелис

Бляскавата премиера на „Дъждът оставя следи” събра екипа, актьорите и звезди гости на червения килим

Премиерният епизод на криминалната поредица ще се излъчи тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

Край на опашките за билети в София: Пуснаха ново приложение за градския транспорт през телефона

Полша и Великобритания подписват отбранително споразумение

Туск заяви, че партньорството ще бъде насочено срещу руската заплаха

Възрастта, на която губим девствеността си, определя как остаряваме

Ново мащабно проучване на учени от университета Шандонг откри неочаквана връзка между възрастта на първия полов акт и качеството на живота на старини. Генетични маркери показват, че ранният сексуален дебют може да е сигнал за по-неблагоприятно стареене

Разкриха причината за смъртта на световноизвестния пилот Кайл Буш

Дори младото и здраво тяло на шампиона не успя да надвие сепсиса, който лекарите наричат „падане от скала“

На първо четене: Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"

Една година след смъртта му: Ози Озбърн се завръща като робот, за да говори с феновете

Семейството на покойния рокаджия обещава „изключително авторитетен“ проект, след като фенове определиха дигиталното възкресяване като безвкусно

"Живот на един клик: Какво губим по пътя?": Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс по тези теми разсъждават психотерапевтът Велислава Донкина и водещата Лора Инджова

Тайната на заплатите пада: Какво ще се промени за работници и работодатели

Най-голямата промяна ще бъде при служителя, коментират експерти

"Просто го остави да умре!" Семейството на Матю Пери обвини асистента на актьора за смъртта му

Сестрите и майката на покойния актьор от „Приятели“ Матю Пери споделиха съкрушителни разкрития преди произнасянето на присъдата на личния му асистент Кенет Ивамаса. Те обвиниха служителя в жестоко предателство, лъжи и съучастие в смъртта на звездата

