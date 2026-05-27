„Цялата „сарафовщина“ си дава сметка, че губи сила“: Демерджиев с първи думи след оставката на Сарафов

О ставката на Борислав Сарафов не е реформа, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

„Тя обаче е ясен знак, че цялата „сарафовщина“ в съдебната система си дава сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява – също“, допълва Демерджиев.

Според него „сега идва голямата задача да изкореним окончателно тази отрова от съдебната система и да не позволим на тъмните сили да се прегрупират. Когато Сарафов смени Гешев, масово се чуваха ръкопляскания, включително от тези, които сега яростно критикуват бившия изпълняващ функциите главен прокурор. „Прогресивна България“ не иска смяна на имената. Ние искаме реална промяна“, пише още той.

Борислав Сарафов съобщи по-рано днес, че е депозирал заявление за предсрочното му освобождаване като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката му.