България

Край на ерата "Сарафов" - как се стигна до оставката му

Решението идва след продължителни спорове за легитимността му и засилен обществен натиск

27 май 2026, 10:04

"Разлетяха се стършели": Разказ на майката, чието 16-месечно дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан
Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска
Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD

Наркотикът, който изкривява съзнанието: Какво представлява LSD
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС
Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна
Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки

Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки
Oбщината разкри незаконен град край Варна

Oбщината разкри незаконен град край Варна
Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Издирват две деца, брат и сестра, от Варна

Б орислав Сарафов е подал заявление до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен от поста директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването, както и да бъде възстановен като редови следовател.

Това стана ясно от позиция на Сарафов, разпространена до медиите от прокуратурата.

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Какво посочи в мотивите си за оставката Сарафов:

След дълги години на ръководни позиции смятам, че е настъпил моментът да се оттегля от административната дейност, каза той.

Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семеен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл, посочи Сарафов.

Последният месец, в който имах възможност отново да изпълнявам функциите си като ръководител на НСлС, ми даде основание още веднъж да оценя професионализма, отдадеността и устойчивостта на колегите, с които работя. Това е оценка, която нееднократно сме получавали и от нашите международни партньори, с които през последните повече от десет години изградихме стабилно и ефективно сътрудничество. В условията на все по-сложни предизвикателства пред сигурността и правосъдието подобно партньорство има особена стойност и следва да бъде развивано и надграждано, казва Сарафов. 

Като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи, коментира той. Вярвам, че устойчивите решения се постигат чрез професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната уредба и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в т.ч. чрез извънредни законодателни способи, добави той.

  • Как се стигна до оставката на Сарафов?

Кризата около Борислав Сарафов започна на 15 юни 2023 година, когато Висшият съдебен съвет отстрани Иван Гешев от поста главен прокурор след продължителни публични обвинения и скандали. На следващия ден Прокурорската колегия на ВСС избра Сарафов за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Той пое поста в изключително напрегнато време, белязано от институционална нестабилност и ерозирано обществено доверие към прокуратурата.

Сарафов е роден през 1969 г. в София. Завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Кариерата му в съдебната система започва като следовател. По-късно работи в Националната следствена служба и във Върховната касационна прокуратура. През годините заема различни ръководни позиции в прокуратурата и следствието.

През 2017 г. е избран за директор на Национална следствена служба и за заместник главен прокурор. Името му стана широко известно покрай публичния конфликт с Иван Гешев през 2023 г., когато двамата взаимно си отправиха обвинения за натиск и злоупотреби в прокуратурата.

Заради политическата и институционална нестабилност в страната Сарафов остана на поста временно изпълняващ функциите главен прокурор, но натискът и протестите срещу него се увеличаваха.

Проблемите се засилиха през 2025 година, когато Народното събрание въведе промени в Закона за съдебната власт, с които се ограничи максималният срок за временно заемане на поста главен прокурор до шест месеца. Върховният касационен съд постанови, че тази промяна важи и за Сарафов, което означаваше, че неговите правомощия изтичат на 21 юли 2025 година.

Въпреки това, Сарафов отказа да напусне поста, твърдейки, че промените в закона нямат обратна сила. Това предизвика тежка институционална криза. Прокурорската колегия във ВСС взе неговата страна. А Върховният касационен съд и части от съдебната система оспориха легитимността му дори в Конституционния съд, който отхвърли искането за установяване на противоконституционност.

Вместо това КС постанови, че решението за избор на главен прокурор трябва да бъде взето от ВСС, но в същото време шестмесечният срок, постановен от закона, не противоречи на Конституцията.

В последствие прокурорската колегия на ВСС отново отказа да освободи Борислав Сарафов като и. ф. главен прокурор.

Политическите призиви за оставката му се засилиха, особено след победата на коалицията на Румен Радев „Прогресивна България“ на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Реформата в съдебната система беше едно от основните обещания на Радев, а служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заявяваше, че оставането на Сарафов е незаконно и подкопава правовата държава.

Иван Демерджиев дори постави ултиматум: „Днес е последният шанс за оставка!“. Постоянни протести пред Съдебната палата срещу Сарафов усилиха натиска.

На 22 април 2026 година, минути преди заседание на Прокурорската колегия на ВСС, Сарафов депозира оставката си. В официално изявление той посочи като причини неоснователния натиск върху прокуратурата, целенасочената очерняща кампания срещу него и желанието да спре дестабилизацията на институцията.

ВСС прие оставката единодушно и назначи Ваня Стефанова за нов временно изпълняващ функциите главен прокурор за срок от шест месеца. А Сaрaфов се върна на поста директор на Националната следствена служба, където мандатът му трябваше да продължи до края на 2027 г.

Борислав Сарафов оставка Прокуратура НСлС Висш съдебен свят съдебна реформа главен прокурор съдебна система правосъдие институционална криза
Последвайте ни

По темата

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Българите използват AI, но се подлагат на сериозен риск

Българите използват AI, но се подлагат на сериозен риск

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“

Шампионски ритми: Шакира и Бърна Бой представиха официалната песен за Мондиал 2026

Шампионски ритми: Шакира и Бърна Бой представиха официалната песен за Мондиал 2026

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

Хитът Volvo XC90 отново е в топ класациите (тест драйв)

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 17 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 14 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 13 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Абсолютен рекорд: Дрейк пренаписа историята на „Билборд“

Любопитно Преди 24 минути

Рапърът окупира девет от десетте места в Топ 10 за сингли с песни от новия си албум и изпревари Майкъл Джексън. Дрейк стана и първият изпълнител в 70-годишната история на „Билборд 200“, заел едновременно първите три места с три различни албума

“Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“

“Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито": Какво да очакваме от сериала „Дъждът оставя следи“

Любопитно Преди 25 минути

Филмът проследява разследването около една мистериозна находка в тайно скривалище в Рилския манастир. Намерени са човешки кости, които крият дълбоко пазени тайни от миналото

<p>Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

Свят Преди 1 час

Засега няма коментар от "Хамас" по отношение на тази информация

,

Почитаме двама велики мъченици: Кои са св. Терапонт и св. Йоан Руски

Любопитно Преди 1 час

Разказ за невероятната сила на духа пред лицето на гоненията и робството, които обединяват паметта на двамата светци на 27 май

<p>Какви послания отправиха политическите лидери по повод Курбан Байрам</p>

Какви послания отправиха политическите лидери по повод свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам

Свят Преди 1 час

Курбан байрам е един от двата големи празника в исляма, който се отбелязва от милиони мюсюлмани по света

Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан

Путин подари четири амурски тигъра на Казахстан

Свят Преди 2 часа

Животните ще помогнат за възстановяването на популацията на тигрите в Централна Азия.

<p>Метъл легендата Брус Дикинсън от Iron Maiden: Желая ви хубав живот, вие го заслужавате</p>

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Любопитно Преди 2 часа

Легендарната група изнесе грандиозен концерт в София от юбилейното турне Run For Your Lives

<p>На първо четене: НС одобри единодушно минималната пенсия да се повиши със 7,8%</p>

На първо четене: НС одобри единодушно минималната пенсия да се повиши със 7,8% от 1 юли

България Преди 2 часа

Парламентът прие срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта да е пет дни

<p>Политическо помирение? Зеленски разговаря лично с Порошенко</p>

Зеленски се срещна с Петро Порошенко за първи път от години

Свят Преди 3 часа

Лидерът на „Европейска солидарност“ заяви, че диалогът с парламента е ключов по време на войната.

<p>Пхенян изстреля ракети след 37 дни пауза</p>

КНДР е извършила изпитание на нова многофункционална ракетна система

Свят Преди 3 часа

Според Сеул една от ракетите е била балистична с малък обсег

<p>Жертва, ранени и изчезнали: Какво знаем за взрива в завод в САЩ (ОБЗОР)</p>

Девет души са ранени след взривa в завод в САЩ

Свят Преди 4 часа

Екипи продължават издирването на оцелели след експлозията в град Лонгвю

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

Любопитно Преди 4 часа

Високото кръвно налягане уврежда съдовете и увеличава риска от инфаркт или инсулт. Известният диетолог проф. Олег Швец разкрива 10 златни правила как да овладеем хипертонията и да подобрим здравето си, без да посягаме към тежките лекарства

Снимката е илюстративна

Библейска катастрофа или вулканичен хаос? Древни дървета и търсене на Ноевия ковчег разделиха учените

Любопитно Преди 4 часа

Докато фосилите в САЩ възродиха спора за Всемирния потоп, георадари в Турция засякоха 164-метрово лодковидно образувание, съвпадащо с библейските размери

,

42 правила за вечна младост: Безплатните съвети на милионера Брайън Джонсън

Любопитно Преди 4 часа

Джонсън е харчил над 2 милиона долара годишно за радикални медицински процедури

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

Любопитно Преди 4 часа

Технологичният гигант настоява за мащабен многогодишен преход към нови цифрови ключове

,

БезГранично: Бизнес в Люксембург – как джуджето на Европа се превърна в гигант за предприемачи

БезГранично Преди 4 часа

От „данъчен рай“ до технологичен хъб и космическа сила: Ръководство за българския бизнес, който търси глобален трамплин, сигурност и милиардни капитали

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

„Дъждът оставя следи“ събра звезди на гала премиера в София

Edna.bg

Силата на споделената любов

Edna.bg

Прогноза: Левски ще играе в основната фаза на ЛК

Gong.bg

Обявиха нарядите за баражите в efbet Лига

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха увеличението на пенсиите от юли

Nova.bg