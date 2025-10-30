ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

Д опълнителните разходи както за работещите, така и за бизнеса не са оправдани. Това заяви депутатът от „Продължаваме Промяната-Демократична България” Богдан Богданов в ефира на NOVA по повод Бюджет 2026.

Опозицията не одобрява преразпределението на средствата.

„В момента се орязват социални плащания, майчински, минималната работна заплата не се качва до обещаните нива, бизнесът ще плаща повече осигуровки. От къде обаче се получава дефицитът? От там, че се харчи много повече за проекти. През тази година правителството изтегли повече заеми, отколкото са изтеглени през последните три”, посочи народният представител.

Богданов призова държавната администрация да бъде оптимизирана там, където е възможно.

„Бизнесът изнемогва за кадри и внася от чужбина. Нека администрацията се влее в частния сектор”, апелира бившият министър на икономиката.

По думите му се очаква цените на горивата у нас да се вдигнат, тъй като се очертава да има недостиг заради американските санкции по руски петролни компании.

