Нови условия от Скопие за ЕС - идентичност, език и България

Мицкоски постави две условия, за да започне процедурата за промени в конституцията на страната, условие за реален старт на преговори на страната с ЕС

16 декември 2025, 08:32

Християн Мицкоски   
Източник: БТА/AP

С поред премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски „не е честно” някой да очаква ръководеното от него правителство да влезе в процес на преговори с ЕС, в който „няма известност за успешен край”.

В интервю за ТВ Сител, преди да замине за срещата на върха на лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани в Брюксел, Мицкоски постави две условия, за да започне процедурата за промени в конституцията на страната, условие за реален старт на преговори на страната с ЕС.

„Първо, да има ясни гаранции под формата на заключения от Европейския съвет, че никой няма против македонската идентичност, която е вековна константа, македонския език, който утре, когато Северна Македония ще бъде част от европейското семейство, ще бъде официален език в ЕС, и че повече няма да има двустранни въпроси, а процесът ще бъде воден по критериите от Копенхаген. Това трябва да се случи.

И второ, ако ние изпълняваме неща, които други политици са приели, то най-малкото, което нашият източен съсед трябва да изпълни, за да имаме ние каквото и да било доверие в този процес е онова, което се включва в Конвенцията за защита на правата на човека – да регистрира неправителствени организации, каквато е „ОМО Илинден-Пирин”, защото така казват 14 присъди на Съда за правата на човека в Стасбург”, заяви Мицкоски.

За пореден път той посочи, че гражданите на Северна Македония са фрустрирани, защото са преглътнали „много унижения” по пътя си към ЕС. 

„Затова сме подготвени да разговаряме, да седнем на една и съща маса. Имаше инициативи от много влиятелни държави членки на ЕС, пък и много влиятелни политици в Брюксел, да се договори среща, на която, на двустранно ниво ще се разговаря, да речем между министрите на външните работи, и представете си, тези инициативи бяха неуспешни. От другата страна нямаше никакъв отговор.

Ако вие не можете да осъществите една такава среща, ако на такава среща не можете да доведете официалните лица от съседна София, за какво говорим? За какви гаранции говорим, че това (промяната на конституцията за вписване на българите в нея - бел. БТА) ще е последно. Други ме питат дали сме се опитвали на двустранно ниво да разговаряме с официална София. Хайде да сме наясно дали това е двустранен проблем, или, както казват, е проблем между Скопие, София и Брюксел. Ако проблемът е двустранен, значи ние сме прави, става въпрос за билатерализация на процеса (на преговори с ЕС - бел. БТА), а не за критерии от Копенхаген”, заяви Мицкоски.

Промените в конституцията на Северна Македония, за вписване на българите в нея е условие за провеждане на втората междуправителствена конференция и реален старт на преговорите, което през 2022 г. Северна Македония подписа, но правителството на Християн Мицкоски смята за „български диктат”.

Източник: БТА/Маринела Величкова, кореспондент в Скопие    
