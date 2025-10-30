България

Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест

Предвидените параметри станаха повод и за остри критики от страна на опозицията в парламента

30 октомври 2025, 06:50
Напрежение заради бюджета за 2026 г., синдикати готвят протест
Източник: iStock photos/Getty images

Д ни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание, те вече предизвикаха напрежение. Синдикатите обявиха протест пред Министерския съвет заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620, съобщи NOVA.

Недоволство има и заради по-високата вноска за пенсия. Според заложеното в социалните плащания тя ще нарасне с 2%.

Предвидените параметри станаха повод и за остри критики от страна на опозицията в парламента. Част от формациите дори прогнозираха фалит на държавата, а управляващите категорично отхвърлиха обвиненията.

Очаква се коментарът и на Финансовото министерство за Бюджет 2026. От там по-рано дадоха заявка, че той ще бъде внесен в Народното събрание в срок – до петък.

Източник: NOVA    
бюджет 2026 синдикати протест
