Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Пострадали и бедстващи няма, а на евакуираните беше осигурен подслон

12 август 2025, 07:49
Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни
Горещо и предимно слънчево: Какво време ни очаква днес
Нерегламентиран транспорт на кози установиха в Пловдивско
България остава в плен на огнените стихии
Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни
Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България
Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

Д о късно в понеделник продължи евакуацията на жителите от сунгурларското село Скала, заради големия пожар в района.

Часове след като беше овладян, огненият фронт се разгоря с нова сила.

Областният управител на Бургас задейства системата BG-ALERT. В населеното място живеят около 50 души, някои от които бяха евакуирани принудително, след като отказаха да напуснат домовете си, предаде NOVA.

Пострадали и бедстващи няма, а на евакуираните беше осигурен подслон.

В гасенето се включи вертолет от базата в Ново село, два самолета, 1 хеликоптер и 14 противопожарни екипа. 

Източник: NOVA    
Сунгурларе пожар евакуация
